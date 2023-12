Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Ke-22, Klasemen, dan Top Skornya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan ke-22. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung mulai Jumat hingga Minggu, 8-10 Desember 2023.

Laga besar yang akan hadir antara lain Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta. Kedua tim akan berhadapan Sabtu, 9 Desember 2023.

Kedua tim masih tercecer dalam persaingan musim ini. Persebaya ada di posisi ke-14 dengan nilai 23. Persija menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 28.

Pimpinan klasemen Borneo FC juga akan bermain pada hari yang sama. Mereka akan menjamu PSIS Semarang.

Borneo, yang baru ditahan Barito Putera, mengemas nilai 45, unggul enam poin dari Persib Bandung. PSIS Semarang terus merangkak naik dan kini menghuni urutn keempat klasemen dengan nilai 37.

Sementara itu, Persib Bandung akan menjamu Persik Kediri. Kedua tim akan berhadapan Minggu, 10 Desember 2023.

Persib akan berusaha meraih hasil lebih baik ditahan PSM Makassar 0-0. Persik, yang ada di posisi ketujuh dengan nilai 30. Mereka juga baru ditahan lawan, yakni 0-0 oleh Dewa United.

Jadwal Liga 1 pekan ini juga akan menampilkan Dewa United vs Bali United, PSS Sleman vs RANS Nusantara, Arema FC vs Persis Solo, Madura United vs Barito Putera, dan Persita vs Persikabo 1973.

Jadwal Liga 1 pekan ke-22 juga akan menampilkan persiangan untuk menjadi top skor. Saat ini ada dua pemain yang sama-sama mengemas nilai 14 gol, yakni Gustavo Almeida (Arema FC) dan David da Silva (Persib).

