Bintang NBA LeBron James Masuki Usia 39 Tahun, Statistiknya Masih Sangat Mengesankan

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang klub bola basket Los Angeles Lakers LeBron James menginjak usia ke-39 tahun pada 30 Desember 2023. Ia menjadi pemain NBA tertua yang bermain di musim 2023-2024 dengan performa dan statistik yang masih sempurna.

Pemain basket yang lahir pada 30 Desember 1984 itu mencatat banyak sejarah di fase akhir umur 30 tahun, sekaligus masih menjadi pemain andalan Los Angeles Lakers di usianya kini.

Berdasarkan data NBA, LeBron memiliki statistik 25,1 poin per gim (ppg), 7,6 rebound per gim (rpg), dan 7,4 assist per gim (apg). Ini adalah statistik tertinggi yang dicatat oleh pemain NBA yang menjalani musim ke-21.

Di usianya yang ke-39, LeBron memegang statistik tertinggi dibandingkan dengan pemain NBA lain yang masih aktif bermain dalam usia sama.

Karl Malone berada di peringkat dua dengan mencatat statistik 20,6 ppg, 7,6 rpg, dan 4,7 apg pada usianya menginjak 39 tahun di NBA 2002-2003. Michael Jordan berada di urutan ketiga dengan catatan 20,0 ppg, 6,1 ppg, dan 3,8 ppg saat usianya 39 tahun pada musim yang sama dengan Malone.

Sedangkan pencetak skor tertinggi NBA sebelum LeBron yang merupakan legenda Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, berada di peringkat empat dengan mencatat 17,5 ppg, 6,7 rpg, dan 2,6 apg saat usianya 39 tahun pda musim NBA 1986-1987.

Di usianya yang tak lagi muda, dia kerap menjadi top skor bagi Lakers hampir di setiap pertandingan. Bergantian dengan pemain center Lakers, Anthony Davis, yang juga tak jarang menampilkan permainan luar biasa.

Musim NBA 2023-2024 adalah musim NBA ke-21 yang dijalaninya semenjak dia pertama kali memulai debutnya pada 20 tahun lalu saat usianya masih 18 tahun. LeBron memulai karier sebagai pemain amatir di NBA pada 29 Oktober 2003 bersama Cleveland Cavaliers dan mencetak 25 poin di gim pertamanya.

LeBron memang bukan pemegang rekor pemain NBA tertua dalam sejarah, yang dipegang oleh Nat Hickey yang pernah bermain satu gim di NBA Musim 1947-48 pada usia 45 tahun dan 363 hari. Namun, LeBron adalah pemain NBA paling veteran yang mencetak rekor dunia.

Boleh dibilang LeBron adalah GOAT atau Greatest Of All Time di dunia bola basket. Dia adalah pebasket NBA yang mencetak poin terbanyak dalam sejarah, yaitu 39.380 poin dan masih terus berlanjut mengingat dia masih aktif berkompetisi sampai saat ini.

LeBron melampaui rekor Kareem Abdul-Jabbar sebagai pencetak poin tertinggi sepanjang sejarah NBA dengan 38.387 poin pada 8 Februari 2023 saat melawan Oklahoma City Thunder dengan mencetak 38.390 poin.

Pada 22 November 2023, LeBron mencatatkan dirinya sebagai pemain NBA yang pertama kali mencetak 39 ribu poin saat Lakers melawan Utah Jazz.

LeBron juga tercatat masih meraih trofi di musim ke-21 saat Lakers menjadi pemenang dari NBA In-Season Tournament seri pertama. Dia juga mendapat gelar individu sebagai MVP dari NBA In-Season Tournament.

