Hasil Undian Copa del Rey: Atletico Madrid vs Real Madrid Tersaji di Babak 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Derby Madrid akan tersaji di babak 16 besar Copa del Rey 2023-2024. Juara bertahan Real Madrid akan bertandang ke markas Atletico Madrid pada 18 Januari.

Hal itu membuat rival sekota itu akan bertemu dua kali dalam hitungan hari. Mereka juga akan bertemu di semifinal Piala Super Spanyol di Arab Saudi pada 10 Januari.

Atletico yang diasuh Diego Simeone berharap bisa membalas kekalahan 3-1 di perempat final musim lalu, yang berlangsung di Bernabeu. Mereka punya modal bagus: memberi satu-satunya kekalahan buat Real Madrid di semua kompetisi musim ini dengan skor 3-1 akhir September lalu.

Sejak pertemuan itu, pemimpin LaLiga Real telah memenangi 15 dari 19 pertandingan di semua kompetisi dan seri di tiga laga lainnya. Sementara Atletico terus tampil tidak konsisten dan duduk di posisi kelima klasemen Liga Spanyol, tertinggal 10 poin dari Madrid yang berada berada di puncak.

Girona, yang sama-sama memiliki nilai 48 dengan Madrid, juga lolos ke babak 16 besar. Mereka akan melawan sesama tim LaLiga Rayo Vallecano.

Barcelona, yang berada di urutan ketiga klasemen La Liga akan bertandang untuk menghadapi tim divisi empat Unionistas.

Hasil Undian Babak 16 Besar Copa del Rey:

Atletico Madrid vs Real Madrid

Unionistas vs Barcelona

Tenerife vs Mallorca

Getafe vs Sevilla

Osasuna vs Real Sociedad

Valencia vs Celta Vigo

Atletik Bilbao vs Alaves

Girona vs Rayo Vallecano.

Rangkaian pertandingan babak 16 besar Copa del Rey akan berlangsung 16, 17, dan 18 Januari 2024.

