Juergen Klopp Mundur dari Liverpool pada Akhir Musim, Begini Reaksi LeBron James

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang bola basket NBA LeBron James mengucapkan terima kasih kepada pelatih Liverpool, Juergen Klopp, yang memutuskan mundur pada akhir musim ini. James, salah seorang pemilik saham Liverpool, telah mendukung klub tanpa henti sejak ia menjadi bagian dari klub tersebut.

Seperti dilansir MARCA pada Jumat, 26 Januari 2024, James melalui akun media sosialnya menuliskan pesan menyentuh hati yang ditujukan kepada manajer asal Jerman tersebut. James mengunggah berita mengejutkan dan juga reaksinya terhadap berita tersebut.

THANK YOU FOR EVERYTHING AND MORE!! You are one helluva manager and you’ll never be forgotten and more importantly YOU’LL NEVER WALK ALONE!! The Reds will miss you!! https://t.co/owGsPKjxwu