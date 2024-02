Jadwal BATC 2024 Sabtu, 17 Februari 2024: Tim Putri Indonesia dan Thailand Berebut Tiket Final, Ini Susunan Pemainnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal turnamen beregu Badminton Asia Team Championships atau BATC 2024 pada Sabtu, 17 Februari 2024, akan memasuki babak semifinal. Tim bulu tangkis putri Indonesia akan berebut tiket final dengan Thailand di Malaysia, mulai 09.00 WIB.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Rionny Mainaky mengungkapkan semua pemain harus siap diturunkan.

"Semua pemain harus siap menghadapi lawan di semifinal. Pemain harus berani fight di lapangan dan harus punya nyali. Tentu yang akan dimainkan adalah pemain yang paling siap dan telah tampil maksimal. Indonesia pasti akan menurunkan kekuatan terbaik," kata Rionny Mainaky dikutip dari keterangan tertulis PBSI, Jumat.

Tim bulu tangkis putri Indonesia memastikan tiket babak semifinal BATC 2024 usai menumbangkan tuan rumah Malaysia di partai perempat final dengan skor 3-0.

Kemenangan skuad Merah Putih didapat melalui Putri Kusuma Wardhani yang menaklukkan Karupathevan Letshanaa, lalu ganda putri Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto yang mengalahkan Pearly Tan/Muralitharan Thinaah, dan tiket semifinal dikunci lewat kemenangan yang diraih Ester Nurumi usai mengatasi perlawanan Ling Ching Wong.

"Terima kasih untuk perjuangan para pemain yang sudah berjuang habis-habisan. Selamat atas kemenangannya dan Indonesia bisa maju ke semifinal," ujar Rionny.

Rionny Mainaky berpesan agar para pemain menjaga kualitas istirahat dan lebih mempersiapkan mental sebelum bertanding karena akan bertemu lawan yang lebih berat.

Selain itu, Rionny juga berpesan supaya para pemain rajin menonton video rekaman pertandingan lawan agar dapat menerapkan strategi dan pola permainan yang diinstruksikan tim.

"Saya minta kepada pemain untuk menjaga kualitas istirahat dan dipersiapkan mentalnya karena besok pasti lawannya lebih berat. Agar polanya bisa berjalan, saya meminta pemain rajin menonton video rekaman pertandingan lawan," kata Rionny.

Di babak semifinal, Indonesia ditantang Thailand yang pada babak perempat final menaklukkan Taiwan dengan kemenangan 3-1. Pertandingan antara Indonesia melawan Thailand akan berlangsung pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Susunan Pemain Indonesia vs Thailand

1. Putri Kusuma Wardani vs Supanida Katethong

2. Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto vs Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai.

3. Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Busanan Ongbamrungphan

4. Amallia Cahaya Pratiwi / Rachel Allessya Rose vs Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard

5. Komang Ayu Cahya Dewi vs Pornpicha Choeikeewong.

Sementara itu, tim bulu tangkis putra Indonesia gagal melaju ke semifinal. Mereka takluk 2-3 dari Cina di babak perempat final.

