Mengenal Raheem Sterling, Bintang Chelsea yang Enggan Menerima Tawaran Pindah ke Arab Saudi

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Brentford Thomas Frank memuji Raheem Sterling sebelum klubnya menjamu Chelsea dalam pertandingan Liga Primer, Sabtu, 2 Maret 2024. "Raheem Sterling mungkin berada dalam usia terbaiknya dan kembali ke level tertingginya. Dia menjadi pemain paling berbahaya bagi Chelsea musim ini," kata Thomas dikutip dari Mirror.

Sterling selalu mendapat kepercayaan dari pelatih Chelsea Mauricio Pochettino. Ia mengisi 33 penampilan dan menyumbang 17 gol di semua kompetisi.

Raheem Sterling dirumorkan sedang diincar oleh sejumlah klub Saudi Pro League. Tapi, ia menolak tawaran pindah ke Arab Saudi. Ia masih ingin bersama Chelsea. Sterling belum terpincut tawaran nilai kontrak dari beberapa klub Arab Saudi.

Profil Raheem Sterling

Dikutip dari Transfermarkt, Raheem Sterling pesepak bola Inggris yang bermain untuk Liga Premier, Chelsea. Ia pemain sayap kiri Chelsea hingga 30 Juni 2027. Ia pernah bermain untuk klub Manchester City, Liverpool dan menjadi pemain internasional Inggris.

Bernama lengkap Raheem Shaquille Sterling, ia lahir di Kingston, Jamaika pada 8 Desember 1994. Pada usia 7 tahun Sterling bersama ibunya pindah ke Inggris dan menetap di London. Ia mulai bermain sepak bola dengan klub anak Alpha & Omega di London pada 1999 hingga 2003. Ia meniti kariernya di tim akademi Queens Park Rangers hingga 2010.

Pada usia 16 tahun, manajer Liverpool saat itu, Rafa Benitez, melihat potensinya dan mengontrak Sterling untuk Liverpool. Dikutip dari situs web LFC History, debutnya di tim utama sebagai pemain pengganti saat kalah 2-1 dari Wigan Athletic di Liga Premier pada 24 Maret 2012.

Sterling menjadi pemain penting di starting line-up sejak Brendan Rodgers memimpin Liverpool. Ia tampil dalam 36 dari 54 pertandingan kompetitif klub pada musim 2012-2013. Namun, cedera paha membuatnya tidak selalu diturunkan pada separuh kedua musim.

Sterling menjalani musim 2013-2014 tampil hampir 90 persen di pertandingan kompetitif Liverpool sepanjang musim. Ia aset pencetak skor dengan sepuluh gol pada musim pertama bersama Liverpool. Tercatat ia bermain lebih dari 100 penampilan dengan 23 gol. Ia juga memenangkan Golden Boy Award pada 2014, yang dianugerahkan oleh jurnalis sepak bola kepada pemain terbaik di Eropa berusia di bawah usia 21 tahun.

Pada 2015, Raheem Sterling bergabung dengan Manchester City. Karier Raheem Sterling mencapai puncaknya bersama Manchester City. Dikutip dari situs web Manchester City, ia memainkan peran penting dalam periode emas klub itu. Sterling tercatat bermain 339 kali dan 276 di antaranya sebagai starter. Ia mencetak 131 gol yang membuatnya berada di urutan ke-10 dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester City, hanya tertinggal satu gol dari Billy Gillespie dan Fred Tilson.

Ia telah mengangkat semua gelar domestik selama tujuh tahun di Etihad. Adapun di antaranya empat gelar Liga Premier, lima Piala Liga, satu Piala FA, dan satu Community Shield. Ia dianugerahi MBE pada 2021.

Sterling menjadi sosok penting di bawah asuhan Pep Guardiola. Pada musim 2018/2019 ia menjadi starter dalam 46 gol di kompetisi klub, lebih banyak dari pemain mana pun di Premier League. Ia juga diakui sebagai Pemain Muda Terbaik PFA Tahun Ini, termasuk dalam Tim Terbaik PFA Tahun Ini dan Pemain Terbaik Tahun Ini dari Asosiasi Penulis Sepak Bola.

Pada 13 Juli 2022 Raheem Sterling bergabung dengan Chelsea. Dikutip dari situs web Chelsea Sterling memulai musim pertamanya sebagai pusat serangan. Ia menandai pertandingan kandang lewat umpan pada gol Reece James saat bermain imbang 2-2 dengan Tottenham Hotspur.

Ia mencetak tiga gol dan satu assist di bulan pertamanya bersama Chelsea. Sterling juga mengawali musim 2023 dengan gol dari jarak dekat saat bermain imbang 1-1 di Nottingham Forest. Lalu mengakhiri musim dengan dua gol dari Nottingham Forest di pertandingan kandang.

Pada musim keduanya, Sterling mendapatkan penghargaan Chelsea untuk Gol Terbaik Bulan November dan nominasi penghargaan Premier League dalam kategori tersebut. Dia juga masuk dalam daftar Pemain Terbaik Bulan Ini.

Di luar klub, Sterling telah membuat 77 penampilan internasional senior untuk Inggris. Ia mencetak 19 gol untuk negaranya, termasuk tiga gol di Euro saat ia membantu The Three Lions mencapai final di Wembley.

Dia melakukan debut untuk The Three Lions di bawah asuhan Roy Hodgson pada 2012. Kala itu, ia menjadi starter dalam kekalahan persahabatan di Swedia. Sejak itu, ia telah tampil di turnamen besar dan menjadi bagian tim di Piala Dunia 2014, Euro 2016, Piala Dunia 2018. Euro 2020, dan kualifikasi Inggris untuk Piala Dunia 2022. Dia telah menjadi kapten The Three Lions sebanyak empat kali.

