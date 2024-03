Marcus Gideon Nyatakan Pensiun dari Bulu Tangkis, Apa Saja Prestasi Mentereng yang Ia Raih?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pemain ganda putra nomor satu dunia Marcus Gideon mengumumkan pensiun dari karier bulu tangkis profesional yang sudah ia geluti selama kurang lebih 25 tahun. Pria bernama lengkap Marcus Fernaldi Gideon itu pensiun di umur 33 tahun.

“Saya memutuskan untuk berhenti dari karier profesional badminton. Tidak terasa sudah 25 tahun tidak henti-hentinya saya berlatih dan bersaing di lapangan,” kata Marcus, dikutip dari akun media sosial Instagram resminya, Sabtu, 9 Maret 2024.

Dia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan yang menurutnya memiliki andil yang sangat besar di sepanjang kariernya sebagai seorang atlet. Dia juga menceritakan kisah semasa kecil, di mana ia sempat dianggap remeh karena memiliki postur tubuh yang tak tinggi dan prestasi yang dinilai “biasa saja” ketika itu.

“Dalam hidup ini tidak ada yang saya sesali, apa yang sudah saya raih sekarang ini, bahkan sudah melebihi apa yang pernah saya impikan,” kata Marcus.

Prestasi Marcus selama berkarier di dunia bulu tangkis

Marcus Gideon merupakan salah satu atlet badminton terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, khususnya di sektor ganda putra. Pria yang akrab disapa Sinyo itu meraih banyak prestasi saat dirinya berpasangan dengan Kevin Sanjaya Sukamuljo maupun dengan Markis Kido.

Saat Marcus dipasangkan dengan Kevin Sanjaya, duet itu dikenal dengan panggilan "The Minions". Pasangan ini merupakan pasangan yang pernah disegani bahkan ditakuti oleh atlet-atlet negara lain.

Selama 25 tahun menjadi pemain bulu tangkis, ia dan Kevin diakui oleh BWF sebagai salah satu pemain paling kuat dan diberikan gelar Pebulu tangkis Pria Terbaik BWF selama dua tahun berturut-turut. Pasangan itu bahkan mampu mempertahankan posisi puncak nomor satu dunia selama empat tahun lamanya.

Hal itu tak terlepas dari sejumlah gelar bergengsi yang pernah diraih oleh Marcus dan Kevin. Mereka mengoleksi tujuh gelar Superseries BWF pada 2017.

Dikutip dari Antara, The Minions kemudian mengumpulkan 19 kemenangan dan enam runner up di BWF World Tour sejak 2018. Beberapa di antaranya adalah All England Open 2018, Indonesia Open 2018, Indonesia Open 2019, China Open 2019, hingga BWF World Tour Finals 2021.

Pada BWF Superseries, Marcus telah mengoleksi 11 kemenangan dan dua runner up. Salah satunya, kemenangannya bersama mendiang legenda bulu tangkis Indonesia Markis Kido di French Open 2013. Sementara dengan Kevin, ia memenangkan beberapa turnamen Superseries seperti China Open 2016, Malaysia Open 2017, hingga Dubai World Superseries Finals 2017.

Pada 2020, mereka mencatatkan satu gelar juara di ajang BWF World Tour Super 500. Indonesia Masters 2020 sebelum turun di All England 2020. Bersama Kevin pula, Marcus Gideon pernah memberikan gelar Thomas Cup untuk Indonesia pada 2020.

Pilihan Editor: Marcus Fernaldi Gideon Resmi Pensiun dari Bulu Tangkis Profesional