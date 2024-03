Hasil V-League Korea Selatan: Megawati Hangestri Starter, Red Sparks Dikalahkan IBK Altos 0-3

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Daejeon CheonKwanJang Red Sparks harus mengakui keunggulan IBK Industrial Bank Altos dalam pertandingan terakhir ronde keenam Liga Voli Korea Selatan (V-League), Minggu, 17 Maret 2024. Megawati Hangestri Cs takluk 0-3 (12-25, 23-25,) pada laga yang digelar di Hwaseong General Indoor Gymnasium tersebut.

Setelah bermain dengan tim pelapis di laga sebelumnya, pelatih Ko Hee Jin menurunkan skuad utamanya pada pertandingan kali ini. Namun, permainan mereka di set pertama belum berjalan maksimal. Koordinasi pertahanan Megawati dan kawan-kawan tidak padu sehingga kerap gagal mengembalikan bola.

Dari segi penyerangan, smash keras Megawati dan Giovanna Milana yang menjadi andalan juga beberapa kali gagal menembus pertahanan IBK Altos. Pertandingan set pertama pun berakhir dengan skor 25-12 untuk keunggulan tuan rumah.

Memasuki set kedua, Red Sparks mulai menunjukkan permainan mereka seperti biasanya. Di sisi lain, IBK Altos tak mau membiarkan momentum kemenangannya beralih ke lawan. Pertarungan sengit pun terjadi dengan kedua tim saling bergantian mencetak angka hingga memasuki poin akhir. Akan tetapi, kegagalan Giovanna mengembalikan bola memberi poin kemenangan untk IBK Altos dengan skor tipis 25-23.

Ko Hee Jin melakukan rotasi di set ketiga dengan mengistirahatkan Megawati, Giovanna, Yeum Hye Seon, Park Eun Jin, dan Jung Ho Young untuk kemudian memainkan para pemain muda, seperti Lee Ji Su, Lee Seon Woo, dan Lee Ye Sol. Taktik ini sempat membuat Red Sparks menguasai jalannya pertandingan, namun memasuki poin kritis, IBK Altos memanfaatkan momen genting untuk mengunci kemenangan dengan skor 25-23.

Opposite Hitter IBK Altos, Brittany Abercrombie menjadi bintang pada laga kali ini dengan mencetak 24 poin. Ia menjadi penentu kemenangan setelah smash kerasnya tak terbendung. Sementara itu, andalan Red Sparks Megawati Hangestri hanya membuat 11 poin, disusul Giovanna Milana dengan torehan lima poin.

Red Sparks selanjutnya akan melawan Heungkuk Life Insurance Pink Spiders di babak playoff dengan format pertandingan best of three. Duel perdana bakal digelar di Incheon Samsan World Gymnasium, Jumat, 22 Maret 2024.

Klasemen Akhir V-League Korea Selatan

Hillstate - 80 poin

Pink Spiders - 79 poin

Red Sparks - 61 poin

GS Caltex - 51 poin

IBK Altos - 51 poin

Hi-Pass - 39 poin

AI Peppers - 17 poin

