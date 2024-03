Jonatan Christie dan Fajar/Rian Cetak Sejarah Baru, Ini Daftar Pemenang All England dari Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia kembali raih kemenangan dalam ajang All England Championship 2024. Tunggal putra Jonatan Christie dan ganda putra Fajar Alfian/Rian Ardianto berhasil mencapai puncak turnamen.

Jonatan Christie berhasil mengalahkan sahabat baiknya, Anthony Ginting dalam pertandingan tunggal putra di Birmingham pada Minggu, 17 Maret 2024. Pertandingan ini menjadi sejarah bahwa medali emas dan perak All England disabet oleh Indonesia.

Kemenangan ini sekaligus menandai gelar tunggal putra pertama bagi Indonesia sejak Hariyanto Arbi meraih gelar keduanya pada 1994.

Sementara itu, Fajar dan Rian berhasil mempertahankan gelar juara All England Open dua tahun berturut-turut. Dilansir dari Antara, kemenangan pasangan ini didapat usai mengalahkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik dari Malaysia pada Minggu, 17 Maret 2024.

Tiga kemenangan dalam tahun yang sama ini menambah daftar panjang juara All England Open dari Indonesia. Dikutip dari situs All England Badminton, berikut ini adalah daftar para legenda All England Open dari Indonesia.

Nomor Tunggal Putra

Tan Joe Hok (1959)

Rudy Hartono (1968-1974 dan 1976)

Liem Swie King (1978, 1979, dan 1981)

Ardy Wiranata (1991)

Jonathan Christie (2024)

Tunggal Putri

Susi Susanti (1990, 1991, 1993, dan 1994)

Ganda Putra

Christian/Ade Chandra (1972-1973)

Tjun Tjun/Wahjudi (1974-1975 dan 1997-1980)

Heryanto/Kartono (1981 dan 1984)

Rudy Gunawan/Eddy Hartono (1992)

Rudy Gunawan/Bambang Suprianto (1994)

Rexy Mainaky/Ricky Soebagja (1995-1996)

Tony Gunawan/Chandra Wijaya (1999)

Tony Gunawan/Halim Heryanto (2001)

Sigit Budiarto/Candra Wijaya (2003)

Mohammad Ashan/Hendra Setiawan (2014 dan 2019)

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya (2017-2018)

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (2022)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (2023-2024)

Ganda Putri

Minarni/Retno Koetijah (1968)

Wiharjo Verawaty/Imelda Wigoeno (1979)

Ganda Campuran

Christian/Imelda Wigoeno (1979)

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (2012-2014)

Praveen Jordan/Debby Susanto (2016)

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (2020)

