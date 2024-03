Usai Ciptakan All Indonesian Final di All England Open 2024, Peringkat Dunia Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting Naik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menorehkan sejarah dan mewujudkan All Indonesian Final di All England Open 2024, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie mengalami kenaikan peringkat. Mereka kembali masuk daftar lima besar tunggal putra dunia per Selasa, 19 Maret 2024.

Dikutip dari daftar resmi BWF, Ginting yang pada pekan sebelumnya berada di peringkat lima dunia, kini berada di peringkat tiga setelah menjadi runner up All England 2024.

Peraih medali perunggu Olimpiade 2020 Tokyo itu mengumpulkan 85.101 poin dan berada di belakang Viktor Axelsen (Denmark) dan Shi Yu Qi (China), pekan ini.

Menyusul di belakangnya adalah Jonatan yang merupakan juara All England tahun ini, setelah penantian tiga dekade lamanya bagi Indonesia.

Jonatan naik empat peringkat dari sebelumnya berada di posisi kesembilan, kini di posisi kelima dengan total 81.531 poin. Ia hanya terpaut tipis dari Anders Antonsen (Denmark) di peringkat keempat dan Kodai Naraoka (Jepang) di posisi keenam.

Meski secara ranking dunia Jonatan berada di bawah Ginting, dalam daftar Race to Paris, ia menduduki peringkat empat atau naik lima posisi dari pekan lalu. Sementara, Ginting berada di peringkat enam, dengan Axelsen, Shi, Antonsen, dan Naraoka masing-masing berada di peringkat satu, dua, tiga, dan lima.

Peringkat Fajar / Rian

Beralih ke sektor ganda putra. Meskipun Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto mampu mempertahankan gelarnya di All England Open, ternyata tidak mengubah posisi mereka yang berada di ranking tujuh dunia.

Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (India), Kang Min Hyuk / Seo Seung Jae (Korea Selatan), dan Liang Wei Keng / Wang Chang (Cina) masih tak bergeming dari posisi tiga besar dunia pekan ini.

Namun, Fajar/Rian mampu menyalip Liu Yu Chen / Ou Xuan Yi (Cina) pada Race to Paris dengan kemenangan mereka di turnamen bulu tangkis tertua di dunia kemarin.

Kang / Seo masih memuncaki klasemen sementara dengan Rankireddy / Shetty dan Liang/Wang juga mengisi posisi dua dan tiga.

Masih ada peluang bagi Bagas Maulana / Muhammad Shohibul Fikri dan Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin untuk memperebutkan slot terakhir Indonesia di Olimpiade 2024 Paris. Bagas / Fikri dan Leo / Daniel berada di peringkat sembilan dan 12, sementara “The Daddies” Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan juga masih melengkapi daftar 16 besar.

Ganda Campuran dan Sektor Lain

Di sisi lain, status Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari yang keluar sebagai runner up Orleans Masters 2024 pekan lalu juga mendorong mereka naik dua peringkat di daftar Race to Paris di posisi 15.

Ganda campuran peringkat 17 dunia ini masih harus berjuang agar dapat mendongkrak ranking dan mencapai posisi 13 demi lolos ke Paris, musim panas nanti.

Pada sektor tunggal dan ganda putri, Gregoria Mariska Tunjung dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti masing-masing tetap berada di peringkat delapan dan sembilan, baik pada ranking dunia maupun kualifikasi Race to Paris.

