Jadwal Playoff V-League: Megawati Hangestri dan Red Sparks Hadapi Pink Spiders di Laga Kedua Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal playoff Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League) antara Red Sparks vs Pink Spiders pada leg kedua di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, digelar pada Minggu, 24 Maret 2024. Duel akan mulai pukul 17.00 WIB.

Ini akan menjadi laga penentuan bagi Megawati Hangestri dan rekan-rekannya. Setelah kekalahan di laga pertama di kandang Pink Spiders 1-2 (25-22, 13-25, 23-25, 23-25), Red Sparks harus memenangi duel kedua untuk bisa memaksakan pertandingan ketiga, dalam babak playoff dengan format the best three.

Pink Spiders, yang menempati peringkat kedua klasemen, lebih diunggulkan. Terlebih mereka telah mencatat kemenangan di pertandingan pertama. Hasil itu menambah keunggulan mereka atas Red Sparks dengan lima kali kemenangan, empat di antaranya diraih dlam enam pertemuan di babak reguler.

Mereka juga merupakan tim yang paling sering lolos ke final, yakni sembilan kali, dan paling sering juara dengan empat kali. Sementara, Red Sparks yang maju dengan sttaus tim peringkat ketiga klasemen, baru lolos ke final tiga kali dan tiga kali meraih trofi.

Pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin, tentunya harus memikirkan strategi untuk bisa meredam permainan Pink Spiders, khususnya Kim Yeon Kyung yang mencetak 23 poin dengan prosentase serangan sukses 40 persen. Dia juga harus menemukan solusi dengan situasi timnya, salah satunya kondisi middle blocker Jeong Ho Young yang cedera pada bagian lutut.

Ko Hee Jin mencatat para pemainnya terlalu banyak melakukan kesalahan saat bertahan. Dari sisi, penyerangan, Megawati dan kawan-kawan juga beberapa kali tak mampu membuat keputusan tepat sehingga serangannya kerap gagal.

"Hal yang paling mengecewakan adalah terdapat banyak kesalahan dalam pertahanan. Serangan juga dapat dengan mudah berakhir sia-sia. Meski begitu kami tetap yakin dengan koneksi antarpemain karena kami telah banyak berlatih, tetapi kami membuat banyak kesalahan di bagian itu," ucapnya seperti dikutip dari Naver.

Pelatih berusia 43 tahun itu pun akan berusaha memperbaiki permainan Red Sparks, termasuk memastikan kondisi Jeong Ho Young untuk pertandingan melawan Pink Spiders di laga kedua babak playoff V-League ini.

