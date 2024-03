Ratu Voli Korea Selatan Sesumbar Bisa Buat Megawati Hangestri Cs Babak Belur di Laga Kedua Playoff V-League

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain Heungkuk Life Insurance Pink Spiders, Kim Yeon Koung, menebar ancaman menjelang laga kedua melawan Daejeon JungkwanJang Red Sparks dalam lanjutan babak play off Liga Voli Korea Selatan (V-League). Ia sesumbar bakal kembali membuat Megawati Hangestri dan kawan-kawan babak belur untuk kemudian lolos ke final.

"Kami akan memainkan pertandingan kedua (melawan Red Sparks) di Daejeon pada tanggal 24 (Maret). Kami akan menyelesaikan babak playoff ini dengan kemenangan," ujar dia seperti dikutip dari Naver, Sabtu, 23 Maret 2024.

Pink Spiders sebelumnya sukses mengalahkan Red Sparks pada partai perdana babak playoff, Jumat, 22 Maret. Laga yang digelar di Samsan Gymnasium, Incheon itu berakhir dengan skor 3-1 (22-25, 25-13, 25-23, 25-23).

Kim Yeon Koung tampil gemilang dalam laga tersebut. Atlet yang dijuluki 'Ratu Voli Korea' itu mencetak 23 poin dengan persentase serangan sukses sebesar 40 persen. Kemenangan Pink Spiders juga tidak lepas dari performa apik Willow Johnson yang menjadi pencetak poin terbanyak pada pertandingan kali ini dengan 25 poin.

Kemenangan tersebut membuat Pink Spiders memiliki peluang yang lebih besar ketimbang Red Sparks untuk lolos ke babak final. Mereka hanya perlu meraih satu kemenangan lagi untuk mengamankan tiket final karena pertandingan menggunakan format best of three. Dari 17 pertandingan terakhir playoff V-League, tim yang memenangkan ronde pertama selalu berhasil melaju ke partai puncak.

Meski begitu, Kim Yeon Koung tetap mengingatkan rekan-rekannya untuk mewaspadai Red Sparks di kandangnya sendiri. Ia telah belajar dari kesalahan final musim lalu. Kala itu, Pink Spiders yang telah memenangkan dua laga awal melawan Hi-Pass, menderita kekalahan beruntun dalam tiga laga berikutnya.

"Kami tidak boleh menurunkan kewaspadaan sampai akhir. Saya akan mempersiapkan diri untuk menghindari kesalahan serupa. Suasana saat ini sudah berubah dengan kemenangan dalam pertandingan pertama (melawan Red Sparks). Kami akan melanjutkan tren tersebut dan meraih kemenangan lagi," kata Kim Yeon Koung menambahkan.

Musim ini, Pink Spiders punya catatan apik menghadapi Red Sparks di Daejeon Chungmu Gymnasium. Dari tiga duel terakhir yang dimainkan di arena tersebut tim asuhan Marcello Abbondanza meraih dua kemenangan. Megawati Hangestri dan kawan-kawan dijadwalkan kembali bersua Kim Yeon Koung cs pada Minggu, 24 Maret 2024, mulai pukul 17.00 WIB.

NAVER

