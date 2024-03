Red Sparks Tersingkir, Ini Jadwal Final V-League Korea Selatan: Hillstate vs Pink Spiders

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Heungkuk Life Insurance alias Pink Spiders lolos ke babak final Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League). Mereka melaju dengan menyingkirkan Daejeon CheonKwanJang Red Sparks.

Pink Spiders mengalahkan Megawati Hangestri cs dengan skor 3-0 (25-18, 25-19, 25-19) dalam game ketiga playoff di di Incheon Samsan World Gymnasium, Selasa, 26 Maret 2024. Mereka lolos dengan kemenangan agregat 2-1.

Pink Spiders akan menghadapi Hillstate dalam perebutan gelar juara. Partai final akan digelar dengan format the best of five. Pertandingannya berlangsung mulai Kamis, 28 Maret nanti.

Jadwal Lengkap Final V-League:

Game pertama: 28 Maret (Hillstate vs Pink Spiders)

Game kedua: 30 Maret (Hillstate vs Pink Spiders)

Game ketiga: 1 April (Pink Spiders vs Hillstate)

Game keempat: 3 April (Pink Spiders vs Hillstate)

Game kelima: 5 April (Hillstate vs Pink Spiders).

Perbandingan Prestasi Kedua Finalis:

Pink Spiders:

4 kali juara, 5 kali runner-up.

Hillstate:

2 kali juara, 3 kali runner-up.

Komentar Kim Yeon-kyung

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pemain Pink Spiders, Kim Yeon-kyung, menjadi kunci kemenangan saat mengalahkan Red Sparks di game ketiga. Ia menyumbang 21 poin, yang terbanyak di antara pemain lain.

Pemain yang dijuluki "Ratu Bola Voli Korea Selatan" mengatakan keberhasilan lolos ke final tak diraih dengan mudah. "Cheong Kwan-Jang pun memberikan tekanan hingga akhir dan laga berjalan sulit. Kami menjalani babak playoff yang sulit," kata dia.

“Bagus sekali kami mendapatkan hasil akhir yang diharapkan, dan saya berharap kami bisa memanfaatkan kesempatan ini dan terus meraih kemenangan dari game pertama final,” kata dia.

Bagi Pink Spiders, keberhasilan lolos ke final menjadi terbukanya peluang penebusan. Tahun lalu mereka gagal juara karena kalah dari Hi-Pass di final.

“Saya pikir final tahun ini adalah kesempatan lain," kata Kim Yeon-kyung. “Tujuan saya kali ini adalah menang.”

NAVER | SPIKE

Pilihan Editor: Hasil Playoff V-League: Red Sparks Disingkirkan Pink Spiders, Simak Perbandingan Statistik Kim Yeon-kyung dan Megawati Hangestri di Game Ketiga