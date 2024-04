Megawati Hangestri dan Giovanna Milana Satu Tim di Red Sparks, Berlawanan di Proliga 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah kompeisi V-League berakhir, Giovanna Milana alias Gia mengikuti jejak Megawati Hangestri pindah ke Proliga 2024.

Kepindahan Giovanna Milana diungkapkan sejumlah akun instagram yang khusus mengabarkan bursa transfer bola voli proliga. Outside hitter asal Amerika Serikat ini disebutkan bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro.

“Outside Hitter Tinggi 188 cm dengan usia dibilang masih muda temah dari megawati di red sparks GIOVANNA ELISA MILANA/GIA akan bermain di indonesia @gia_day telah mencapai kesepakatan dengan Tim Putri yaitu @jpvolley untuk Proliga 2024,” demikian diuanggah @voli,update.

Akun @volley.in juga menyebutkan kepindahan Gia ini sudah resmi. “Pemain yang sering di sapa gia ini akan merapat bersama tim yang merubah namanya di tahun ini yaitu Jakarta Pertamina Enduro di proliga 2024.”

Gia dan Megawati adalah rekan setim di Red Sparks dalam kompeisi V-League yang baru berakhir. Keduanya punya peran signifikan dalam meloloskan tim ke babak playoff, untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun.

Keduanya kini menjadi lawan di Proliga 2024, Megawati sebelumnya sudah resmi bergabung dengan klub Jakarta STIN BIN atau BIN Volleyball.

Sementara itu Proliga 2024 akan berlangsung 25 April hingga 21 Juli. Di Sektor Putri, ada tujuh tim yang akan tampil, yakni Bandung Bank BJB Tandamata, Jakarta Pertamina Enduro, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jakarta STIN BIN, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Elektrik PLN, dan pendatang baru Jakarta Livin Mandiri.

Profil Megawati Hangestri Selama di Red Sparks

Megawati Hangestri Pertiwi dikenal sebagai salah satu pemain profesional bola voli asal Jember, ia dikenal karena kelincahan dan kekuatannya dalam mengolah pukulan, hal tersebut membuatnya menjadi andalan Timnas Bola Voli Putri Indonesia dalam berbagai ajang kompetisi, termasuk SEA Games 2017 dan 2019.

Megawati yang merupakan seorang Muslim menarik perhatian dengan tampilannya berhijabnya dilapangan, sebuah pilihan yang telah menimbulkan beragam pendapat di kalangan pendengar, meski menggunakan Hijab, Megawati menunjukan hal tersebut bukan halangan untuk menunjukan peforma apik di lapangan.

Selama karier voli profesionalnya, Megawati telah bermain untuk berbagai klub terkemuka, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia merupakan satu-satunya pemain voli asal Indonesia yang bermain di K-League Korea Selatan. Keberhasilnyannya menghadapi kompetisi tingkat klub di Korea Selatan menunjukan kemapuan dan dedikasinya sebagai atlet voli berbakat.

Pemain voli asal jember ini bergabung dengan Red Sparks pada Juli 2023 dengan kontrak berdurasi satu musim hingga akhir kompetisi V-League Korea Selatan 2023-2024. Atlet yang dijuluki megatron itu diketahui menerima gaji 100 ribu US Dolar atau Rp 1,59 miliar selama satu musim bermain di Negeri Ginseng.

Dalam perjalanannya, Megawati sukses membawa Red Sparks memecahkan catatan kelam tak pernah lolos ke babak playoff V-League Korea Selatan dalam tujuh tahun terakhir, meski langsung dikalahkan Pink Spiders. Ia juga menjadi tumpuan lini serang tim asuhan Ko Hee Jin dengan mencatatkaan 736 poin terbanyak di antara rekan setimnya.

Selain berperstasi di tingkat club, Megawati juga mendapatkan pengakuan dalam ajang kompetisi internasional. Ia menjadi bagian dari tim voli Indonesia dalam SEA Games 2023 yang berlangsung di Phnom Penh dan berhasil meraih peringkat ketiga dalam kompetisi tersebut.

Salah satu momen penting dalam karier Megawati Hangestri adalah saat ia menerima penghargaan Best Opposite Spiker dalam Asia Women’s Volleyball Challenge Cup 2023. Penghargaan tersebut merupakan bukti keunggulan Megawati dalam memimpin serangan timnya.

Lebih lanjut sebagai atlet papan atas, Megawati Hangestri telah mengoleksi sejumlah prestasi baik secara individu ataupun timnas dan klub. Di antara prestasi individunya, ia pernah meraih penghargaan Best Server ASEAN Grand Prix 2019, Best Scorer Asian Olympic Qualification 2021, Best Server Proliga 2022, Best Opposite ASEAN Grand Prix 2022, serta penghargaan MVP Livoli Divisi Utama 2022.

Selain itu menurut Volleybox, Megawati juga meraih medali perak dan perunggu dalam berbagai ajang kompetisi, termasuk SEA Games dan ASEAN Grand Prix. 2023.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I PUTRI SAFIRA PITALOKA I RANDY FAUZI FEBRIANSYAH I NURDIN SALEH

