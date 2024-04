Preview Red Sparks vs Indonesia All Star di Laga Fun Volleyball Sabtu Hari Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Laga eksibisi Daejeon JungKwanJang Red Sparks vs Indonesia All Star yang bertajuk 'Fun Match Volleyball' akan digelar pada Sabtu, 20 April 2024. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, mulai pukul 18.00 WIB, disiarkan langsung oleh SCTV.

Pertandingan ini diadakan sebagai upaya untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Korea Selatan melalui olahraga. Selain itu, partai tersebut juga menjadi penanda akan segera bergulirnya kompetisi bola voli Proliga 2024 yang dimulai pada 25 April mendatang.

Megawati Hangestri Janji Red Sparks akan Main Serius

Walau bertajuk laga eksibisi, Megawati Hangestri berjanji dia dan rekan-rekannya akan bermain serius menghadapi Indonesia All Star. Atlet kelahiran Jember, Jawa Timur tak mau menganggap remeh lawan yang diperkuat bintang-bintang voli putri Tanah Air.

"Saya akan tetap memberikan yang terbaik. Mereka (pemain Indonesia All Star) kan bagus-bagus, saya pernah main bareng mereka dulu, enggak boleh ngeremehin juga. Pasti saya menyegani para senior, tetapi akan berusaha profesional saja nanti," ujar dia dalam sesi jumpa pers di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 19 April.

Keseriusan Red Sparks terlihat dari skuad yang dibawa. Para pemain inti, seperti Giovanna Milana, Yeum Hye Son, Park Eun Jin, Park Hye Min, hingga Megawati Hangestri sendiri dipastikan bakal bermain pada pertandingan tersebut.

Persiapan Indonesia All Star Mepet

Pelatih Indonesia All Star, Pedro Lilipaly, mengungkapkan persiapan timnya untuk laga kontra Red Sparks sangat mepet. Ia baru menggelar latihan perdana satu hari sebelum pertandingan pada Jumat, 19 April. Dalam sesi tersebut, komposisi pemainnya sudah lengkap.

Pada saat yang bersamaan, para pemain sedang menjalani persiapan bersama klubnya masing-masing untuk menyambut Proliga 2024. Kendati demikian, Pedro yakin Indonesia All Star akan tetap bisa tampil maksimal.

"Untuk persiapan kami yang jelas sangat mendadak karena kami sedang ada persiapan juga untuk Proliga yang akan digelar di Jogja mulai tanggal 25 (April)," ucapnya. "Tadi malam (Kamis, 18 April) para pemain datang dan pagi harinya mulai latihan, mencoba lapangan dan kami sedikit memainkan bola, tetapi itupun pemain belum lengkap."

"Kebetulan untuk Indonesia All Star ini timnya macem-macem, ada dari Petrokimia Gresik, ada dari BIN, ada dari BJB, ada dari Jakarta Elektrik, ada juga dari Pertamina. Jadi, apa yang dikatakan kapten (Agustin Wulandari), fisik kami sudah dapat dari klubnya masing-masing dan juga chemistry kita. Jadi kami sudah siap," kata Pedro menambahkan.

LPDUK Siapkan Bonus untuk Pemain MVP

Pelaksana tugas Direktur LPDUK Ferdinand Kamariki Tangkudung mengungkapkan pihaknya akan memberikan bonus kepada pemain yang menjadi MVP dalam pertandingan Red Sparks vs Indonesia All Star. Namun, dia enggan membeberkan detail dari nominal bonus yang disiapkan. "Untuk bonus kami mempersiapkan untuk masing-masing MVP, bukan uang pembinaan bentuknya. Jadi kami hanya akan mencari MVP-nya," ucap dia.

Ferdinand mengungkapkan hingga Jumat, 19 April tiket laga Red Sparks vs Indonesia All Star sudah terjual sebanyak 11.500 lembar dari total 13.000 lembar yang dijual. Penjualan tiketnya sendiri disebut akan ditutup pada pagi hari ini Sabtu, 20 April.

Agenda Kegiatan Red Sparks vs Indonesia All Star

Sebelum pertandingan Red Sparks vs Indonesia All Star digelar, ada serangkaian kegiatan yang dilakukan yang menjadi bagian dari acara tersebut. Dimulai dengan fan signing pada pukul 10.00 WIB, lalu ada penampilan dari bintang tamu, seperti boyband Smash dan idol group JKT48, kemudian pertandingan antara selebriti, baru ditutup dengan duel Red Sparks vs Indonesia All Star.

