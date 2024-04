Jakarta BIN Belum Pasti Lepas Megawati Hangestri ke Try Out V-League Korea Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Jakarta BIN Sopandi mengungkapkan pihaknya belum pasti akan melepas Megawati Hangestri untuk mengikuti try out Liga Voli Putri Korea Selatan atau V-League Women's Asia Chapter 2024. Ia menyebut klub bakal menyesuaikan jadwalnya terlebih dahulu dengan Proliga 2024.

Nama Megawati Hangestri masuk dalam daftar 36 atlet yang dirilis Federasi Bola Voli Korea Selatan (KOVO) untuk mengikuti try out V-League Korea Selatan. Ini akan menjadi kesempatan kedua baginya mengikuti seleksi tersebut. Sebelumnya, dia terpilih pada gelaran musim lalu dan akhirnya memperkuat Red Sparks.

Pada seleksi kali ini, selain Megawati, ada dua atlet voli putri Indonesia yang namanya tercantum dalam daftar, yaitu Yolla Yuliana yang kini memperkuat Jakarta Elektrik PLN dan Aulia Suci Nurfadilah yang merupakan pemain asal klub Bandung BJB Tandamata.

Sopandi mengatakan Jakarta BIN bakal berkomunikasi dengan pihak penyelenggara try out V-League Korea Selatan agar Megawati tetap bisa bermain di Proliga 2024 dan tidak kehilangan kesempatan mengikuti seleksinya.

"Kami akan melihat waktu try out di Korea, enggak serta merta seperti itu (absen membela Jakarta BIN di Proliga 2024)," ujar dia saat ditemui usai jumpa pers Proliga 2024 di SCTV Tower, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 22 April.

"Dia (Megawati) itu mendapat semacam tiket holder di Korea, sehingga walaupun ada event itu, bisa saja dianya tidak ada di sana. Kami akan menegosiasikan itu semua," kata pria yang juga menjabat sebagai manajer Jakarta STIN BIN tersebut menambahkan.

KOVO telah mengumumkan bahwa try out V-League Korea Selatan akan digelar di Jeju Hall Gymnasium and Hotel, Korea Selatan mulai 29 April hingga 1 Mei. Di sisi lain, putaran pekan pertama Proliga 2024 akan berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta mulai 25-28 April. Kemudian, putaran satu pekan kedua bergulir pada 2-5 Mei di GOR Jatidiri, Semarang. Artinya, ada sedikit jeda untuk Megawati, Yolla, dan Aulia untuk terbang ke Korea Selatan jika diizinkan klubnya masing-masing.

Jakarta BIN sendiri bakal mengarungi Proliga 2024 dengan skuad bertabur bintang. Selain, Megawati Hangestri, sejumlah nama-nama beken lainnya, seperti Wilda Siti Nurfadilah, Ratri Wulandari, hingga Dian Wijayanti menghiasi timnya. Sopandi pun yakin dengan komposisi ini timnya bisa meraih gelar juara. "Saya yakin semua tim memiliki ekspektasi yang sama untuk menjadi juara, termasuk kami."

