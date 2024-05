Hasil Piala Uber 2024: Gregoria Mariska Tunjung Kalahkan Akane Yamaguchi, Indonesia Sementara Unggul 1-0 Atas Jepang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gregoria Mariska Tunjung menyumbang poin pertama bagi tim bulu tangkis putri Indonesia dalam duel lawan Jepang di Grup C Piala Uber 2024, Rabu, 1 Mei 2024. Turun sebagai tunggal pertama, dia mengalahkan Akane Yamaguchi dengan skor 21-17, 17-21, 13-21.

Duel kedua pemain yang sudah 18 kali berhadapan itu berlangsung sengit. Akane lebih dulu memenangi game pertama. Setelah unggul interval game, 11-9, pemain Jepang peringkat empat dunia itu tidak terkejar lagi hingga akhirnya menuntup game dengan 21-17.

Pada game kedua, Gregoria unggul empat angka di awal, 8-4, tetapi bisa terkejar oleh Akane. Namun, setelah angka kembar 12-12, pemain Indonesia rangking sembilan dunia mampu menjaga keunggulannya dan memenangi game ini dengan 21-17.

Jorji, biasa disapa, tampil percaya diri di game ketiga. Ia langsung membuka pertandingan dengan meraih tiga poin beruntun. Setelah itu, dia mampu meraih enam angka berturut-turut untuk bisa memimpin 10-3. Keunggulan itu pun terus terjaga dan akhirnya bisa memenangi game ini dengan 21-13.

Kemenangan ini membuat rekor pertemuan keduanya menjadi 5-14, masih untuk keunggulan Akane.

Berikutnya, Lanny Tria Mayasari berpasangan dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti akan turun sebagai ganda pertama menghadapi pasangan Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto, yang kini menduduki rangking empat dunia.

Berikut susunan pemain Indonesia vs Jepang di Grup C yang akan berlangsung di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Rabu, 1 Mei 2024, mulai 08.30 WIB:

Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi, menang dengan skor 17-21, 21-17, 21-13.

Lanny Tria Mayasari / Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Nami Matsuyama / Chiharu Shida

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Aya Ohori

Meilysa Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose vs Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto

Komang Ayu Cahya Dewi vs Tomoka Miyazaki

