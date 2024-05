Gregoria Mariska Tunjung Ungkap Kunci Kemenangan Atas Akane Yamaguchi di Piala Uber 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gregoria Mariska Tunjung bersyukur bisa menyumbang poin pertama untuk tim bulu tangkis putri Indonesia saat menghadapi Jepang di laga terakhir Grup C Piala Uber 2024, Rabu, 1 Mei 2024. Tampil sebagai tunggal pertama, pemain rangking sembilan dunia ini berhasil mengalahkan Akane Yamaguchi setelah bermain tiga game, 17-21, 21-17, 21-13.

"Puji Tuhan bersyukur dengan hasil hari ini dan bisa dibilang di game pertama saya tidak cukup nyaman dengan permainan saya, masih terburu-buru dan akhirnya melakukan kesalahan sendiri," ujar pemain yang akrab disapa Jorji ini, dikutip dari keterangan tim media PBSI, Rabu.

Setelah kalah di game pertama, Gregoria yang pernah menghadapi Akane dalam 18 pertandingan sebelumnya, bermain lebih sabar di game berikutnya. Usahanya itu pun membuahkan hasil positif.

"Tapi untungnya game kedua saya bisa coba lebih sabar dan lebih tahan walaupun jatuhnya seperti itu membuat saya lebih capek. Tapi ternyata itu yang saya butuhkan di pertandingan tadi," tuturnya.

"Itu membuktikan juga sampai game ketiga peracaya diri saya terus stabil, konsisten yang membuat saya tidak terlalu banyak melakukan kesalahan."

Dia menambahkan, ketika memasuki lapangan pertandingan, ia sudah tidak memikirkan lagi insiden di All England. "Saya sudah melupakannya."

Sebelum berhadapan di Piala Uber ini, Gregoria dikalahkan Akane setelah bermain tiga game, 10-21, 22-20, 18-21. Kekalahan itu cukup membekas karena dia sudah bisa memaksakan rubber game, tetapi kalah di game ketiga karena gagal di poin-poin kritis.

Dengan kemenangan ini, rekor pertemuan keduanya menjadi 5-14, masih untuk keunggulan Akane. Terlepas dari itu, Gregoria berharap kemenangannya bisa memotivasi rekan-rekannya yang lain.

"Semoga dengan kemenangan ini, membuat teman-teman yang lain punya motivasi dan semangatnya semakin bertambah. Saya yakin mereka akan memberikan yang terbaik," ucapnya.

Kemenangan Gregoria atas Akane membawa Indonesia unggul lebih dulu atas Jepang. Namun, kedudukan menjadi imbang setelah pasangan Lanny Tria Mayasari / Siti Fadia Silva Ramadhanti kalah melawan Nami Matsuyama / Chiharu Shida dengan skor 21-9, 20-22, 21-16.

Partai berikutnya, pebulu tangkis tunggal putri Ester Nurumi Tri Wardoyo menghadapi Aya Ohori.

Berikut susunan pemain Indonesia vs Jepang di Grup C yang akan berlangsung di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Rabu, 1 Mei 2024, mulai 08.30 WIB:

Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi, menang dengan skor 17-21, 21-17, 21-13.

Lanny Tria Mayasari / Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Nami Matsuyama / Chiharu Shida, 9-21, 22-20, 16-21.

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Aya Ohori (sedang berlangsung)

Meilysa Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose vs Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto

Komang Ayu Cahya Dewi vs Tomoka Miyazaki

