Hasil Piala Uber 2024: Gagal Sumbang Poin di Laga Indonesia vs Jepang, Begini Kata Lanny / Fadia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duet kejutan Lanny Tria Mayasari / Siti Fadia Silva Ramadhanti yang turun sebagai ganda pertama gagal menyumbang poin saat Indonesia vs Jepang dalam laga terakhir Grup C Piala Uber 2024. Mereka kalah dari Nami Matsuyama / Chiharu Shida dengan skor 9-21, 22-20, 16-21, Rabu, 1 Mei 2024.

Kalah jauh di game pertama, Lanny / Fadia mencoba bangkit. Hasilnya, mereka mampu memaksakan rubber game setelah memenangi game kedua lewat pertandingan sengit. Namun, di game ketiga, mereka harus mengakui keunggulan pasangan Jepang peringkat keempat dunia itu.

Fadia mengungkapkan, saat memasuki lapangan, motivasinya meningkat karena Indonesia unggul 1-0 atas Jepang setelah Gregoria Mariska Tunjung mengalahkan Akane Yamaguchi.

"Tadi, saat masuk ke lapangan, dengan keunggulan dari Gregoria, motivasi kami malah makin bertambah, jadi berimbang di lapangannya bisa bermain lepas dan enjoy," ujarnya seperti dikutip dari keterangan tim media PBSI, Rabu.

Secara keseluruhan, Fadia merasa, ia dan Lanny bisa bermain baik. "Kami berani, kami nekat, dan sudah melakukan yang maksimal," ucapnya.

Meski bisa bermain bagus, Lanny / Fadia tak mampu menaklukkan Matsuyama / Shida. Perlawanan ketat yang mereka tampilkan masih bisa diatasi pemain Jepang tersebut.

"Maaf, kami belum berhasil menyumbang poin untuk Indonesia. Di game pertama, kami kaget dengan pola permainan mereka. Selain itu, kami baru berpasangan. Memang di latihan, saya dan kak Fadia sering jadi partner, tapi hawa di pertandingan kan berbeda," tutur Lanny.

Dia melanjutkan, pada game kedua, pelatih memberikan arahan untuk bermain enjoy. "Mereka kan bermain dengan tempo cepat, itu yang harus dijaga dan kami berhasil menemukan pola yang pas."

"Di game ketiga, kami sudah melakukan pola yang sama, tapi mereka sudah lebih siap. Di interval tertinggal poin lumayan jauh. Itu membuat kami kesulitan untuk mengejar," ujarnya menambahkan.

Lanny juga mengungkapkan, saat pertandingan, beberapa kali ada momen masih ada salah komunikasi dengan Fadia. Hal itu, kata dia, terjadi karena perbedaan kebiasaan dengan pasangan masing-masing.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lanny / Fadia menjadi duet kejutan yang diturunkan di laga ini. Mereka bermain bukan dengan pasangan sebenarnya. Pasangan Fadia, Apriyani Rahayu yang baru pulih dari cedera tidak diturunkan karena alasan menghindari risiko. Sementara, Ribka Sugiarto, yang menjadi pasangan Lanny, belum dalam kondisi 100 persen, setelah sempat terserang flu dalam beberapa hari terakhir.

Berikut susunan pemain Indonesia vs Jepang di Grup C yang akan berlangsung di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Rabu, 1 Mei 2024.

Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi, menang dengan skor 17-21, 21-17, 21-13.

Lanny Tria Mayasari / Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Nami Matsuyama / Chiharu Shida, kalah 9-21, 22-20, 16-21.

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Aya Ohori, kalah 21-14, 20-22, 18-21.

Meilysa Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose vs Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto

Komang Ayu Cahya Dewi vs Tomoka Miyazaki

Pilihan Editor: Gregoria Mariska Tunjung Ungkap Kunci Kemenangan Atas Akane Yamaguchi di Piala Uber 2024