Hasil Piala Uber 2024: Indonesia vs Jepang 1-3 Usai Kekalahan Trias / Rachel

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda kedua Indonesia, Meilysa Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose, harus mengakui keunggulan Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto. Mereka kalah 9-21, 15-21 setelah bermain 41 menit, sehingga kedudukan sementara 1-3 untuk keunggulan Jepang di pertandingan terakhir Grup C Piala Uber 2024, Rabu, 1 Mei 2024.

Hasil ini membuat Jepang dipastikan menjadi juara Grup C, sementara Indonesia menjadi runner-up. Kedua tim sebelumnya sama-sama sudah memastikan lolos perempat final setelah memenangi dua pertandingan penyisihan grup, dengan kemenangan sempurna atas Hong Kong dan Uganda. Karena itu, duel di laga pamungkas ini menjadi penentuan tim yang menjadi juara grup.

Trias / Rachel yang berada di peringkat ke-34 dunia, masih belum mampu mengimbangi permainan pemain Jepang rangking 11 dunia. Mereka tertinggal 3-11 di interval game pertama sehelum akhirnya kalah dengan 9-21.

Di game kedua, permainan Trias / Rachel membaik. Mereka bisa memberikan perlawanan yang merepotkan pasangan Jepang itu. Akan tetapi, upayanya masih bisa diredam Miyaura / Sakuramoto dengan mengalahkan pemain Indonesia itu dengan 21-15.

Sebelumnya, Indonesia unggul lebih dulu berkat kemenangan Gregoria Mariska Tunjung atas Akane Yamaguchi. Namun, Jepang menyamakan kedudukan dengan keberhasilan Nami Matsuyama / Chiharu Shida mengalahkan Lanny Tria Mayasari / Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Berikutnya, partai ketiga, Ester Nurumi Tri Wardoyo yang berhasil memenangi game pertama, kalah setelah kalah di dua game berikutnya, saat melawan Aya Ohori. Hasil itu membuat Indonesia berbalik tertinggal 1-2. Kemudian, kekalahan Trias / Rachel menjadikan kedudukan berubah menjadi 1-3.

Di partai terakhir, Komang Ayu Cahya Dewi bermain menghadapi Tomoka Miyazaki.

Berikut susunan pemain Indonesia vs Jepang di Grup C yang akan berlangsung di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Rabu, 1 Mei 2024.

Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi, menang dengan skor 17-21, 21-17, 21-13.

Lanny Tria Mayasari / Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Nami Matsuyama / Chiharu Shida, kalah 9-21, 22-20, 16-21.

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Aya Ohori, kalah 21-14, 20-22, 18-21.

Meilysa Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose vs Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto, kalah 21-9, 21-15.

Komang Ayu Cahya Dewi vs Tomoka Miyazaki

