Hasil Akhir Duel Indonesia vs Jepang 2-3 di Grup C Piala Uber 2024, Komang Ayu Cahya Dewi Tutup dengan Kemenangan

TEMPO.CO, Jakarta - Komang Ayu Cahya Dewi yang turun sebagai tunggal ketiga di partai kelima menutup laga Indonesia vs Jepang di pertandingan terakhir Grup C Piala Uber 2024 dengan kemenangan, Rabu, 1 Mei 2024. Dia menang atas Tomoka Miyazaki, dengan skor 12-21, 21-14, 13-21.

Komang Ayu yang baru pertama kali berhadapan dengan pemain Jepang peringkat ke-26 dunia, tampil gigih. Meski berada di rangking 56 dunia, dia mampu memberikan perlawanan yang merepotkan Miyazaki sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 57 menit.

Di awal pertandingan, perolehan nilai keduanya berlangsung ketat. Tetapi, setelah unggul 10-9, Komang Ayu mampu menjaga keunggulannya hingga akhirnya memenangi game pertama dengan 21-12.

Berikutnya, pada game kedua, Komang Ayu tertinggal lebih dulu 4-10. Sempat mempersempit jarak ketertinggalan 9-10, ia akhirnya tak bisa mengejar sehingga kalah 14-21.

Di game penentuan, duel kembali berjalan sengit. Komang Ayu tetap memberikan perlawanannya dengan gigih. Walhasil, setelah angka kembar 9-9, nilainya melesat dan akhirnya memenangi laga dengan menutup game ini dengan 21-13.

Kemenangan Komang Ayu membuat kedudukan menjadi 2-3 untuk keunggulan Jepang. Sebelumnya, pemain tunggal Gregoria Mariska Tunjung menyumbang poin yang membuat Indonesia unggul lebih dulu. Dia berhasil mengalahkan Akane Yamaguchi setelah bermain tiga game.

Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi, menang 17-21, 21-17, 21-13.

Lanny Tria Mayasari / Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Nami Matsuyama / Chiharu Shida, kalah 9-21, 22-20, 16-21.

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Aya Ohori, kalah 21-14, 20-22, 18-21.

Meilysa Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose vs Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto, kalah 21-9, 21-15.

Komang Ayu Cahya Dewi vs Tomoka Miyazaki, menang 21-12, 14-21, 21-13.

