Hasil Piala Thomas 2024: Duel Indonesia vs India Berakhir 4-1, Chico Aura Dwi Wardoyo Tutup dengan Kemenangan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chico Aura Dwi Wardoyo yang turun di partai terakhir dalam laga Indonesia vs India di pertandingan pamungkas penyisihan Grup Piala Thomas 2024, menutup dengan kemenangan. Tunggal putra ketiga ini mengalahkan Kidambi Srikanth dengan skor 19-21, 24-22, 21-14, Rabu, 1 Mei 2024.

Kemenangan yang diraih Chico ini menambah keunggulan tim bulu tangkis Merah Putih menjadi 4-1 atas India. Sebelumnya, pasangan Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin yang turun di partai keempat, mengalahkan Dhruv Kapila / Sai Pratheek K untuk memastikan Indonesia maju ke perempat final sebagai juara Grup C.

Sebelum pertandingan terakhir penyisihan grup ini berlangsung, India dan Indonesia sudah sama-sama memastikan lolos ke perempat final dari Grup C, setelah mencatat kemenangan atas Inggris dan Thailand di dua laga sebelumnya. Karena itu, duel Indonesia vs India ini menjadi penentu juara grup.

Duel Chico vs Kidambi berlangsung sengit dalam 1 jam 11 menit. Sempat unggul lebih dulu 13-7, pebulu tangkis Indonesia rangking 29 dunia itu tak bisa memenangi game pertama ini. Kidambi yang akhirnya menang setelah menyamakan kedudukan 16-16, lalu 19-19, sebelum akhirnya menang 21-19.

Di game kedua pebulu tangkis India peringkat ke-25 dunia ini kembali tertinggal 6-11 di interval game. Seperti game sebelumnya, dia kembali bisa mengejar ketertinggalan, tetapi tidak berakhir dengan kemenangan. Chico yang memenangi game ini dengan 24-22.

Selanjutnya, ketika laga berlanjut dengan game penentuan, Chico tampil mendominasi. Setelah unggul 11-6, nilainya tidak lagi terkejar dan akhirnya menyudahi perlawanan Kidambi pada skor 21-14.

Berikut susunan pemain untuk pertandingan Indonesia vs India di Grup C Piala Thomas 2024 yang berlangsung di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Rabu, 1 Mei 2024.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Anthony Sinisuka Ginting vs Prannoy H. S., kalah 21-13, 12-21, 12-21.

Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana vs Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty, menang 24-22, 22-24, 21-19.

Jonatan Christie vs Lakshya Sen, menang 21-18, 16-21, 21-17.

Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin vs Dhruv Kapila / Sai Pratheek K, menang 22-20, 21-11.

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kidambi Srikanth, menang 19-21, 24-22, 21-14.

Pilihan Editor: Kalah dari Jepang, Tim Bulu Tangkis Indonesia bertemu Thailand di Perempat Final Piala Uber 2024