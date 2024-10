Tim Bulu Tangkis Junior Indonesia Melaju ke Perempat Final usai Kalahkan Polandia di Piala Suhandinata 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim junior bulu tangkis Indonesia melaju ke babak perempat final Piala Suhandinata 2024 setelah mengalahkan dalam laga terakhir penyisihan grup F pada Rabu, 2 Oktober 2024. Indonesia berhasil mengalahkan Polandia dengan skor 110-63.

Indonesia sebelumnya sudah mengantongi tiga kemenangan, begitu pula Polandia. Kondisi ini membuat Indonesia wajib menang mengingat, di Piala Suhandinata, hanya juara grup yang berhak lolos ke babak berikutnya.

Baca juga: Tim Bulu Tangkis Indonesia Hadapi India di Perempat Final Piala Suhandinata 2024

Dalam laga di Nanchang International Sports Center Gymnasium, Bismo Raya Oktora membuka keunggulan setelah menaklukkan Mateusz Golas 11-9. Bismo mengakui awalnya tegang dan terburu-buru, sehingga laga awal tidak maksimal.

"Soal pertandingan tadi saya memang terburu-buru ingin mematikan lawan, selain itu saya juga tegang karena turun di partai pertama. Makanya saya harus bisa lebih menikmati pertandingan, lebih rileks lagi buat ke depannya," kata Bismo.

Indonesia kian mengungguli pertandingan di paruh pertama melawan Polandia, dan di paruh kedua tetap unggul. Dalam waktu kurang lebih 90 menit, laga selesai dengan skor 110-63.

"Kondisi angin agak berbeda saat pertama kali kami bermain di lapangan ini di hari pertama lalu. Jadi tadi harus adaptasi lagi. Besok di perempat final kami harus lebih yakin dengan pola permainan kami. Tak boleh terbawa pola lawan," kata Pulung Ramadhan.

Pada Indonesia melawan Polandia yang menentukan melaju ke perempat final itu, Indonesia justru tak memainkan dua andalan tunggal putra Moh Zaki Ubaidillah dan Richi Duta Richardo.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Memang secara kualitas empat tunggal putra yang dibawa ini levelnya tak berbeda jauh. Hari ini melawan Polandia walaupun partai penentuan tetapi setelah dievaluasi, bukan meremehkan, siapapun yang diturunkan saya percaya mereka bisa menyumbang poin. Ini bagian dari strategi," kata Pelatih Nunung Subandoro.

Di babak perempat final, Indonesia akan langsung berhadapan dengan juara grup E yaitu India. Pertandingan bakal digelar hari Kamis Kamis, 3 September 2024, mulai pukul 15.30 waktu setempat.

Berikut rekap pertandingan Indonesia vs Polandia:

MS1: Bismo Raya Oktora vs Mateusz Golas 11-9

MD2: Dexter Farrell/Wahyu Agung Prasetyo vs Mikolaj Morawski/Krzysztof Podkowinski 22-15

WS1: Mutiara Ayu Puspitasari vs Kaja Ziolkowska 33-18

WD2: Riska Anggraini/Salsabila Zahra Aulia vs Maja Janko/Kinga Stokfisz 44-31

XD2: Taufik Aderya/Clairine Yustin Mulia vs Krzysztof Podkowinski/Kinga Stokfisz 55-35

MS2: Hendry Leander vs Bartosz Punko 66-40

MD1: Anselmus Breagit Fredy Prasetya/Pulung Ramadhan vs Mikolaj Morawski/Krzysztof Podkowinski 77-47

WS2: Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi vs Alicja Syrek 88-52

WD1: Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine vs Maja Janko/Kinga Stokfisz 99-56

MD1: Darren Aurelius/Bernadine Anindya Wardana vs Mikolaj Morawski/Maja Janko 110-63

Pilihan Editor: