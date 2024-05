Duel Indonesia vs Korea Selatan di Piala Thomas 2024, Ricky Soebagdja Minta Para Pemain Waspada

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Tim sekaligus Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Ricky Soebagdja memilih waspada saat tim bulu tangkis putra Indonesia menghadapi Korea Selatan pada babak perempat final Piala Thomas 2024 pada Jumat, 3 Mei 2024. Menurut dia, para pemain perlu mengantisipasi kekuatan Korea Selatan.

“Sudah masuk babak perempatfinal, sudah masuk sistem gugur. Jadi memang bertemu Korea, baik di tunggal maupun ganda akan menurunkan yang terbaik. Siapa pun lawannya bakalan tidak mudah, kami harus siap,” kata Ricky di Chengdu, China, Kamis, 2 Mei 2024.

Ricky menilai penampilan tim putra Indonesia melawan India saat fase grup terakhir juga terbilang cukup baik. Kemenangan 4-1, menurut dia, juga telah meningkatkan kepercayaan diri menjelang babak delapan besar.

Ia meminta para pemain menjaga dan meningkatkan kepercayaan diri meskipun Indonesia menelan kekalahan dalam dua pertemuan terakhir menghadapi Korea Selatan. “Memang di setidaknya dua pertemuan terakhir kalah dari Korea tapi untuk sekarang hitungannya kan tiga tunggal dan dua ganda. Idealnya kami harus ambil dua tunggal dan satu ganda untuk menang,” ujar Ricky.

"Secara peluang melihat ranking dan lain sebagainya harapannya tidak lepas di dua tunggal, tunggal pertama dan kedua. Setelah itu bisa ambil di satu ganda,” ujar Ricky menambahkan.

Peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996 itu juga menilai Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan juga perlu mewaspadai daya juang para pemain Korea Selatan di turnamen beregu tersebut. “Itu yang harus diwaspadai. Bagaimana mereka tidak lengah, tidak boleh memberikan kesempatan bagi lawan untuk berkembang. Masuk lapangan sudah harus siap,” kata Ricky.

“Berkaca dari penampilan melawan India, saya yakin ada potensi besar untuk tim Thomas,” ujar dia menambahkan.

Indonesia akan menurunkan kekuatan terbaik di Piala Thomas 2024. Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, Alwi Farhan di nomor tunggal, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin di nomor ganda.

Babak perempat final Piala Thomas 2024 akan digelar di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China. Laga Indonesia vs Korea Selatan akan dimulai pukul 16.00 WIB.