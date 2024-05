Jadwal Proliga 2024 Sabtu 4 Mei: 3 Laga Live, Termasuk Aksi Jakarta Pertamina Enduro dan STIN BIN

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 akan kembali hadir pada Sabtu, 4 Mei 2024. Tiga pertandingan akan berlangsung di GOR Jatidiri, Semarang.

Di bagian putri, akan berlangsung duel tim penghuni tiga besar klasemen. Jakarta Pertamina Enduro akan menghadapi Jakarta Popsivo Polwan.

Pertamina Enduro saat ini memuncaki klasemen sementara. Mereka meraih hasil sempurna (9) dari 3 laga yang sudah dijalani. Popsivo ada di urutan ketiga dengan nilai 5 dari 4 laga. Posisi kedua ditempati Bandung Bjb Tandamata yang mengemas nilai 9 dari 4 laga.

Dua pertandingan lain akan berlangsung di sektor putra. Jakarta STIN BIN akan menjaga kesempurnaannya saat Palembang Bank SumselBabel. Mereka terus menang dalam tiga laga dan kini memuncaki klasemen dengan nilai 9. Pelambang Bank SumselBabel menhuni posisi keempat dengan nilai 3 dari 2 laga.

Satu pertandingan lain akan mempertemukan Kudus Sukun Badak vs Jakarta Garuda Jaya. Keduanya belum pernah menang dalam pertandingan sebelumnya.

Jadwal Proliga 2024, Sabtu, 4 Mei 2024:

(Live Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putra - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Garuda Jaya

16.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Popsivo Polwan

18.30 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Palembang Bank SumselBabel.

