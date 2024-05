Hasil Piala Uber 2024: Lanny / Ribka Kalah, Indonesia vs Korea Selatan Masih Imbang 2-2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto, menelan kekalahan dari wakil Korea, Jeong Na Eun / Kong Hee Yong, pada partai keempat babak semifinal Piala Uber 2024. Kekalahan ini membuat skor Indonesia vs Korea Selatan masih imbang 2-2.

Lanny dan Ribka kalah dalam pertarungan dua game langsung 15-21 dan 14-21 dalam pertandingan yang berlangsung di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium, Chengdu, China, pada Sabtu, 4 Mei 2024. Duel antara Komang Ayu Cahya Dewi dan Kim Min Sun akan menjadi penentu langkah kedua tim ke babak final.

Indonesia mendapatkan keunggulan pertama lewat Gregoria Mariska Tunjung. Ia berhasil mengalahkan Sim Yu Jin dalam pertarungan dua game langsung yang berakhir dengan skor 21-15 dan 21-13.

Keunggulan itu tak bertahan lama. Musababnya, Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti, yang turun pada partai kedua, menelan kekalahan dua game langsung dari ganda putri andalan Korea Selatan, Baek Ha Na / Lee So Hee. Apriyani dan Fadia kalah dalam dua game langsung 6-12 dan 18-21.

Indonesia mengembalikan keunggulan pada partai ketiga. Turun pada nomor tunggal putri, Ester Nurumi Tri Wardoyo berhasil menghentikan perlawanan Kim Ga Ram lewat duel sengit tiga game. Ester menang dengan skor 20-22 21-16 21-12.

Rekap Hasil Piala Uber 2024

Gregoria Mariska Tunjung vs Sim Yu Jin: 21-15, 21-13.

Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Bek Ha Na / Lee So Hee: 6-21, 18-21.

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Kim Ga Ram: 20-22 21-16 21-12

Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto vs Jeong Na Eun / Kong Hee Yong 15-21 14-21

Komang Ayu Cahya Dewi vs Kim Min Sun

