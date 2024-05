Jadwal Final Piala Uber 2024: Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Cina, Simak Susunan Pemainnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis putri Indonesia akan menghadapi Cina pada partai final Piala Uber 2024. Kedua tim akan berhadapan di Hi-Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Minggu, 5 Mei 2024, mulai 08.30 WIB.

Indonesia lolos ke final setelah mengalahkan Korea Selatan 3-2. Sedangkan Cina melaju ke partai puncak dengan menyingkirkan Jepang 3-0.

Ini akan menjadi final Uber Cup pertama bagi Indonesia dalam 16 tahun terakhir. Tim Merah Putih terakhir kali Indonesia melangkah ke laga puncak turnamen beregu putri paling bergengsi di dunia ini adalah pada 2008.

Kala itu, dalam laga di Istora Senayan, Jakarta, Indonesia gagal juara karena kalah 0-3 dari Cina. Karena itu akan ada aroma balas dendam dalam laga nanti.

Indonesia mengejar gelar ketiga di ajang bulu tangkis beregu putri ini, setelah yang terakhir direbut pada 1996. Sedangkan Cina akan berusaha makin mengokohkan posisinya sebagai tim yang paling sering juara dengan mengejar gelar ke-16.

Untuk menghadapi laga ini, Indonesia melakukan perubahan dalam susunan pemain pada nomor ganda. Siti Fadia Silva Ramadhanti diduetkan dengan Ribka Sugiarto. Mereka dipasangkan lagi seperti di Kejuaraan Dunia Junior 2017. Selama ini Fadia ditandemkan dengan Apriyani.

Pada ganda kedua, Lanny Tria Mayasari / Rachel Allessya Rose kembali dipasangkan. Keduanya diturunkan saat melawan Uganda pada fase Grup C.

Komang Ayu Cahya Dewi, yang menjadi penentu keberhasilan Indonesia mengalahkan Korea Selatan, menatap laga final dengan percaya diri. "Besok di final melawan Cina, kita istilahnya kan underdog, jadi besok kita harus nothing to lose dan do best saja. Semoga Tuhan mengizinkan kita juara," kata dia, Sabtu.

Sedangkan Ricky Soebagdja, Manajer Tim, menyatakan keberhasilan ke final membuktikan bahwa para pemain putri bisa setelah selama ini dipandang pesimis.

"Besok melawan Cina, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi yang terpenting saya mau melihat daya juang tim Uber kembali, yang sudah diperlihatkan sejauh ini," kata dia.

Jadwal Final Uber Cup 2024 Cina vs Indonesia:

(Mulai 08.30 WIB)

1. Chen Yu Fei vs Gregoria Mariska Tunjung

2. Chen Qing Chen / Jia Yi Fan vs Siti Fadia Silva Ramadhanti /Ribka Sugiarto.

3. He Bing Jiao vs Ester Nurumi Tri Wardoyo

4. Liu Sheng Shu / Zhang Shu Xian vs Lanny Tria Mayasari / Rachel Allessya Rose.

5. Han Yue vs Komang Ayu Cahya Dewi.

