V-League Korea Selatan Lakukan Seleksi Pemain Asing, Megawati Hangestri Nantikan Tandem Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liga bola voli Korea Selatan (V-League) kembali melakukan tes (try out) untuk pemain asing. Bila sebelumnya try out dilakukan untuk pemain asing khusus Asia, kini pemain asing umum yang diseleksi.

Uji coba pemain asing itu dilakukan Federasi Bola Voli Korea (KOVO) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) selama tiga hari. mulai Selasa, 7 Mei, hingga Kamis, 9 Mei.

Ketujuh peserta V-League akan memilih dari pemain yang ikut seleksi. Ada 58 pemain baru mengajukan lamaran untuk uji coba tahun ini, hanya 38 pemain teratas yang diputuskan lolos untuk mengikuti try out. Selain para pemain baru itu ada pula 4 pemain yang musim lalu sudah bermain.

Megawati Hangestri dipastikan akan mendapatkan tandem baru di Red Sparks. Giovanna Milana, yang musim lalu menjadi rekannya, tak masuk dalam daftar pemain seleksi kali ini. Pemain asal Amerika itu kini bermain di Proliga Indonesia, bersama Jakarta Pertamina Enduro.

Empat pemain lama yang kembali mengikuti try out adalah Letizia Moma (Kamerun), Willow Johnson (AS), Gisele Silva (Kuba/Azerbaijan), dan Vanja Bukiric (Serbia). Musim lalu, Moma membawa Hillstate juara dan terpilih menjadi pemain terbaik atau MVP final melawan Pink Spiders.

Willow Johnson musim lalu mengenakan seragam Pink Spiders. Gisele Silva menjadi top skor bersama GS Caltex. Sedangkan Vanja Bukiric memperkuat Expressway Corporation.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di antara wajah-wajah baru, Merelin Nikolova dari Bulgaria dan Marta Matejko dari Polandia menerima skor tinggi dari klub dalam survei preferensi awal. Keduanya diprediksi akan menjadi rebutan klub.

Amerika mendominasi dalam try out nanti. Total ada 15 pemain asal negara itu. Pemain Turki dan Kroasia juga ikut meramaikan.

NAVER | SPIKE

Pilihan Editor: Tak Semua Pemain Naturalisasi Bersinar di Timnas Indonesia