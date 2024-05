Jadwal Proliga 2024 Kamis 9 Mei: 3 Laga Live di Palembang, Megawati Hangestri dan Jakarta BIN Berjuang Bangkit

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 akan kembali hadir pada Kamis, 9 Mei 2024. Tiga pertandingan pekan ketiga akan hadir di GOR PSCC Palembang.

Salah satu im yang akan beraksi hari ini adalah Jakarta BIN. Megawati Hangestri dan kawan-kawan akan berusaha bangkit saat melawan Jakarta Elektrik PLN pada laga pembuka hari ini.

Jakarta BIN secara mengejutkan kalah dalam dua pertandingan terakhirnya, melawan Bandung Bjb Tandamata dan Jakarta Popsivo Polwan. Padahal mereka sudah diperkuat Megawati Hangestri, yang sempat absen pada laga pertama karena kurang fit.

Kini Jakarta BIN menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 4 dari 3 laga. Sedangkan Jakarta Elektrik berada setingkat di atasnya, dengan nilai 5 setelah menang 2 kali dari 3 laga yang dijalaninya.

Hari ini, tim putri yang merupakan juara bertahan Bandung Bjb Tandamata akan tampil menghadapi Jakarta Popsivo Polwan. Bandung Bjb ada di posisi kedua dengan nilai 8 dari 4 laga, di bawah Jakarta Pertamina Enduro yang mengemas nilai sama. Popsivo ada di urutan ketiga dengan nilai 8 dari tiga laga.

Selain kedua laga tersebut, hari ini juga ada satu pertandingan di bagian putra. Jakarta Bhayangkara Presisi akan menghadapi Jakarta Garuda Jaya.

Jakarta Bhayangkara Presisi baru sekali menang dari 3 laga yang dijalaninya dan kini menempati posisi keenam klasemen. Jakarta Garuda Jaya terus kalah dalam 3 pertandingan dan terpuruk di posisi ketujuh.

Jadwal Proliga 2024 Pekan Ketiga Kamis, 9 Mei 2024

(Live Moji TV dan Vidio)

Kamis, 9 Mei 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN

16.00 WIB: Putri - Bandung Bank bjb Tandamata vs Jakarta Popsivo Polwan

18.30 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Garuda Jaya.

