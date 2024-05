Proliga 2024: Rekap Hasil Pekan Ketiga, Jadwal Jumat 10 Mei, dan Klasemen Terkini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi bola voli Proliga 2024 pekan ketiga tengah berlangsung di Palembang. Tiga laga pertama sudah berlangsung Kamis, 9 Mei, dan tiga laga lainnya akan akan kembali hadir Jumat hari ini, 10 Mei.

Simak rangkumannya:

Rekap Hasil

Pada Kamis, tim putri Jakarta BIN memetik kemenangan atas Jakarta Electric PLN dengan skor 3-1 (26-24, 25-21, 23-25, 25-18). Mereka bangkit dari dua kekalahan dalam laga sebelumnya.

Masih dari sektor putri, Popsivo Polwan mengalahkan juara bertahan Bandung bjb Tandamata dengan skor 3-0 (25-23, 25-21, 25-16). Mereka terus menang dalam empat laga yang dijalaninya dan kini memuncaki klasemen.

Sementara itu, dari bagian putra, Jakarta Bhayangkara Presisi mengalahkan Jakarta Garuda Bangkit dengan skor 3-0 (25-20, 25-19, 25-22). Bhayangkara meraih kemenangan kedua dari empat laga, sedangkan Garuda terus kalah dalam empat pertandingan.

Simak rekap hasil Proliga, Kamis, 9 Mei 2024:

Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN: 1-3 (24-26, 21-25, 25-23, 18-25)

Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung Bank bjb Tandamata : 3-0 (25-23, 25-21, 25-16)

Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta Garuda Jaya: 3-0 (25-20, 25-19, 25-22).

Jadwal Hari Ini

Pada Jumat, 10 Mei 2024, kembali akan hadir tiga pertandingan Proliga 2024, yakni dua di bagian putri dan satu di sektor putra. Salah satunya adalah aksi Jakarta BIN melawan Jakarta Pertamina Enduro.

Jadwal Lengkap Proliga 2023 Pekan Ketiga

(Live Moji TV dan Vidio)

Jumat, 10 Mei 2024:

14.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Livin Mandiri

16.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs jakarta BIN

18.30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Palembang Bank SumselBabel.

Sabtu, 11 Mei 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Kudus Sukun Badak

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri

18.30 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Garuda Jaya

Minggu, 12 Mei 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allobank vs Jakarta Pertamina Pertamax

16.00 WIB: Putri - Jakarta Elektrik PLN vs Bandung Bank bjb Tandamata

18.30 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Kudus Sukun Badak

Klasemen Proliga

Sektor Putra:

1. Jakarta STIN BIN: 4 kali main, 10 poin

2. Jakarta LavAni: 4 kali main, 9 poin

3. Jakarta Pertamina Pertamax: 4 kali main, 6 poin

4. Jakarta Bhayangkara: 4 kali main, 6 poin

5. Palembang Bank Sumsel Babel: 3 kali main, 5 poin

6. Kudus Sukun Badak: 3 kali main, 3 poin

7. Jakarta Garuda Jaya: 4 kali main, 0 poin.

Sektor Putri:

1. Jakarta Popsivo Polwan: 4 kali main, 11 poin

2. Jakarta Pertamina Enduro: 4 kali main, 9 poin

3. Bandung bjb Tandamata: 5 kali main, 9 poin

4. Jakarta BIN: 4 kali main, 7 poin

5. Jakarta Electric PLN: 4 kali main, 5 poin

6. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 4 kali main, 1 poin

7. Jakarta Livin Mandiri: 3 kali main, 0 poin.

