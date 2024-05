Dallas Mavericks Singkirkan Timberwolves, Hadapi Boston Celtics di Final NBA 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duo bintang dari Dallas Mavericks Luka Doncic dan Kyrie Irving membawa timnya menuju Final NBA 2024 usai mengalahkan Minnesota Timberwolves 124-103 di Target Center Minneapolis Minnesota, Jumat, yang membuat Mavs memenangi seri pertandingan 4-1.

Luka Doncic dan Kyrie Irving sama-sama menampilkan permainan memukau dengan keduanya masing-masing mencetak 36 poin. Doncic menambahkan 10 rebound dan 5 assist, sementara Irving membuat 4 rebound dan 5 assist.

Doncic mencetak 20 poin di kuarter pertama, membuat 6 tembakan tiga angka, dan meraih 36 poin tertingginya di pertandingan babak pascamusim.

Kyrie Irving juga membuat 4 tembakan tiga angka untuk Mavericks, yang unggul 29 poin di babak pertama dengan akurasi tembakan 61 persen untuk membungkam riuh pendukung Timberwolves di Target Center.

Timberwolves tak berdaya sama sekali di laga pamungkasnya untuk NBA 2023-2024. Mereka hanya unggul 2 poin di awal laga, sisanya tertinggal hingga akhir laga dengan selisih ketertinggalan sampai 36 poin.

“Saya baru saja merasa sangat percaya diri saat hendak tidur semalam, dan mulai berlatih menembak pagi ini. Kami merasa seperti kami akan memainkan salah satu permainan terbaik kami," kata Kyrie Irving dikutip dari laman resmi NBA.

Dari Timberwolves, Anthony Edwards mencetak 28 poin dan Karl-Anthony Towns juga memperoleh 28 poin ditambah 12 rebound. Timberwolves yang berhasil menyingkirkan juara bertahan NBA 2023 Denver Nuggets di semifinal Wilayah Barat dalam tujuh pertandingan, harus mengakui kehebatan Mavericks di babak final.

Sejak gim pertama hingga laga kelima, tim dengan predikat pertahanan terbaik di NBA 2023-2024 ini selalu kesulitan menghadapi Mavericks yang diperkuat oleh Doncic dan Irving.

“Kami tidak pernah bersatu sebagai satu tim dalam seri ini, bahkan tidak dalam satu pertandingan pun,” kata Edwards. “Dua babak terakhir, kami semua bersatu pada saat yang sama, melakukan tembakan dan sebagainya. Di sini, kami tidak bersatu pada saat yang sama," katanya lagi.

Karl-Anthony Towns mencetak 28 poin serta 12 rebound untuk Wolves. Tidak ada lagi pemain Minnesota yang mencetak poin sampai dua digit selain Towns dan Edwards.

Doncic memainkan peran antagonis di lapangan dengan memprovokasi para pendukung Timberwolves di Target Center. Dia memulai laga dengan sangat baik lewat lima tembakan berhasil berturut-turut, serta mencetak tripoin dari jarak 9 meter dan 10 meter.

"Itu membuat saya bersemangat," kata Doncic. "Semua orang tahu itu sekarang." Doncic melepaskan tembakan sejauh 10 meter di akhir kuarter pertama.

Mavs yang merupakan tim peringkat lima di Wilayah Barat, telah mengalahkan peringkat satu di Wilayah Barat yaitu Oklahoma City Thunder dan peringkat tiga Minnesota Timberwolves. Mereka memiliki waktu istirahat seminggu penuh sebelum Final NBA dimulai di Boston pada tanggal 7 Juni.

Hasil final Wilayah NBA

Boston Celtics mengalahkan Indiana Pacers 4-0

Dallas Mavericks mengalahkan Minnesota Timberwolves 4-1

Jadwal Grand Final NBA

Boston Celtics vs Dallas Mavericks

(Best of seven, mulai 76 Juni 2024 WIB).

