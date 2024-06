Persib Bandung Punya Bobotoh, Siapa Nama Pendukung Setia Persebaya Surabaya hingga Persipura?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musim Liga 1 2023-2024 telah berakhir dengan Persib Bandung keluar sebagai juara. Persiapan untuk musim berikutnya telah dimulai, dengan kick-off dijadwalkan pada tanggal 2 Agustus mendatang. Namun, ada beberapa perubahan aturan yang akan diterapkan.

Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus, mengonfirmasi bahwa musim depan Liga 1 Indonesia akan menerapkan aturan delapan pemain asing. Hal ini merupakan kesepakatan dari klub-klub peserta Liga 1.

"Nah musim depan, musim depan itu pasti kick off-nya pada 2 Agustus. Sudah pasti kami tetapkan 2 Agustus. Kemudian yang pasti akan berubah adalah dari regulasi pemain asing," ujar Ferry.

Menurut Ferry, aturan tersebut berarti setiap klub diizinkan memiliki delapan pemain asing dalam daftar susunan pemain, tetapi hanya lima yang dapat bermain di lapangan, termasuk satu pemain asing Asia. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing Liga 1 Indonesia.

Berkaitan dengan Liga 1, berikut adalah nama-nama pendukung setia dari berbagai klub di Indonesia.

Bobotoh

Bobotoh adalah sebutan untuk pendukung setia Persib Bandung. Mereka memainkan peran penting dalam membangkitkan semangat tim. Sejak zaman kolonial, Bobotoh sudah hadir dan mendukung Persib. Kelompok ini terorganisir dalam Viking Persib Club (VPC), yang menjadi kelompok Bobotoh terbesar dan terorganisir dengan baik.

Bonek

Bonek adalah nama untuk suporter setia Persebaya Surabaya. Awalnya, istilah ini memiliki stigma negatif karena maknanya yang berarti modal nekat. Namun, manajemen Persebaya berhasil mengubah persepsi ini dengan menambahkan kata kreatif. Bonek dikenal sebagai suporter pertama di Indonesia yang memelopori fenomena away supporters.

The Jakmania

The Jakmania adalah kelompok suporter yang setia mendukung Persija Jakarta. Nama ini digunakan sejak 1997 untuk menggantikan Persija Fans Club (PFC), yang dinilai memiliki keanggotaan terbatas. The Jakmania memberikan dukungan tulus untuk tim kesayangan mereka, Persija Jakarta, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan klub.

Aremania

Aremania adalah julukan untuk suporter Arema FC, klub sepak bola yang berbasis di Malang, Jawa Timur. Meskipun secara resmi tidak tergabung dalam struktur klub, Aremania dikenal sebagai suporter yang loyal dan berenergi tinggi. Mereka telah meraih beberapa penghargaan sebagai suporter terbaik, seperti The Best Suporter pada Ligina VI 2000 oleh Ketum Agum Gumelar, serta The Best Suporter pada Copa Indonesia II 2006.

Persipura Mania

Persipura Mania adalah kelompok suporter yang mendukung Persipura Jayapura, klub sepak bola asal Papua. Dikenal dengan julukan "The Comen's" dan "Black Pearl Curva Nord", Persipura Mania telah aktif sejak 2004 dan terdiri dari 18 elemen suporter. Mereka selalu memenuhi Stadion Mandala dengan warna merah-hitam saat Persipura Jayapura bertanding, menunjukkan semangat mereka yang tak tergoyahkan untuk klub kesayangan mereka.

Selain nama-nama suporter klub sepak bola yang sudah dikenal luas tersebut, terdapat juga sejumlah nama-nama lain yang menjadi identitas bagi suporter setia klub kesayangan mereka. Pasoepati, misalnya, merupakan nama bagi pendukung Persis Solo yang dikenal dengan semangat dan loyalitasnya.

Kemudian ada Ultras Gresik, kelompok suporter yang mendukung Persegres dengan penuh antusiasme. Tidak ketinggalan, ada juga Putra Samarinda Mania atau Pusamania, yang merupakan suporter fanatik Borneo FC, serta Persipura Mania, pendukung setia Persipura Jayapura.

Adapun menurut Skor.id, Dewa United memiliki pendukung yang disebut Anak Dewa, sementara Persijap Jepara didukung oleh Jetman. Sedangkan PSG Pati memiliki suporter yang dikenal dengan sebutan Bala Yodha.

