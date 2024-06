Jadwal Proliga 2024 Sabtu 22 Juni: Jakarta Elektrik Kejar Tiket Final Four dalam Laga Hidup Mati

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 pada Sabtu, 22 Juni, akan menampilkan tiga laga pekan ketujuh di GOR Pangsuma, Pontianak. Tiket terakhir ke babak final four akan coba direbut tim putri Jakarta Elektrik PLN.

Jakarta Elektrik hari ini harus menjalani laga hidup mati melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Mereka dihadapkan pada situasi itu setelah kalah 1-3 dari Jakarta BIN, Jumat kemarin.

Saat ini Jakarta Elektrik menempati posisi kelima klasemen dengan 6 kemenangan dan 14 poin dari 11 laga. Mereka bersaing dengan Bandung bjb Tandamata yang ada di atasnya dan mengemas 6 kemenangan serta 18 poin dari 12 laga.

Jakarta Elektrik membutuhkan kemenangan untuk lolos. Jika mereka kalah dari Petrokimia, maka tiket empat besar akan menjadi milik Bandung Bjb Tandamata.

Bila Jakarta Elektrik kalah, kedua tim akan memiliki kemenangan sama (6). Namun Bjb memiliki poin lebih baik ketimbang yakni 18. Jika kalah 0-3 atau 1-3, Jakarta Elektrik akan tetap memiliki nilai 14 jika. Jika 2-3 nilainya akan menjadi 15.

Asisten pelatih Electric PLN, Maman Suparman, mengatakan timnya akan berjuang hidup mati menghadapi Petrokimia pada laga penutup Sabtu. "Kami akan berjuang hidup mati menghadapi Petrokimia. Sebenarnya melawan BIN kami juga sudah berusaha," kata dia, seperti dikutip dari rilis panitia.

Jadwal Proliga 2024 Sabtu, 22 Juni 2024

(Live Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putra - Jakarta Garuda Jaya vs Jakarta LavAni Allobank

16.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Elektrik PLN

18.30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta STIN BIN.

Selanjutnya: Hasil, Jadwal, dan klasemen Proliga 2024 pekan ketujuh