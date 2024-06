Jadwal Proliga 2024 Kamis 6 Juni: 3 Laga Live, Ada Popsivo, Jakarta BIN, dan LaVani

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 akan kembali bergulir pada Kamis, 6 Juni 2024. Tiga pertandingan akan berlangsung di GOR Indoor Jalakharupat, Bandung.

Juara putaran pertama sektor putri, Jakarta Popsivo Polwan akan melawan Jakarta Pertamina Enduro. Mereka akan berusaha menjaga rekor tak terkalahkan.

Popisvo terus menang dalam tujuh laga yang dijalaninya. Mereka mengemas nilai 20, unggul lima poin dari Pertamina Enduro yang sudah dua kali kalah.

Tim putri Jakarta BIN juga akan bermain hari ini, melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Megawati Hangestri cs akan berusaha menjaga tren positif setelah terus menang dalam tiga laga sebelumnya.

Mereka kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 13. Lawan mereka, Gresik Petrokimia, baru menang sekali dari tujuh laga dan kini ada di urutan keenam klasemen dengan nilai empat.

Hari ini juga ada satu pertandingan sektor putra. Juara bertahan Jakarta LavAni Allobank akan melawan Jakarta Pertamina Pertamax.

Jakarta LaVani tampil kurang konsisten pada laga-laga sebelumnya. Mereka sudah dua kali kalah dalam tujuh laga, termasuk dikalahkan Palembang Bank SumselBabel pada pekan sebelumnya.

Mereka kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 16, di bawah Jakarta STIN BIN (19) dan Palembang Bank SumselBabel (16). Pertamina Pertamax ada di urutan kelima dengan nilai 6.

Jadwal Proliga 2024 Kamis, 6 Juni:

(LIve Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta BIN

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Enduro

18.30 WIB: Putra - Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta LavAni Allobank.

