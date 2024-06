Jadwal Live Proliga 2024 Jumat 7 Juni: Ada Jakarta Popsivo vs Bandung Bjb, Palembang Bank SumselBabel Juga Beraksi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2024 akan kembali hadir Jumat, 7 Juni. Tiga pertandingan akan berlangsung di GOR Indoor Jalakharupat, Bandung, dengan disiarkan langsung Moji TV dan Vidio.

Laga menarik yang layak dinantikan hari ini adalah Jakarta Popsivo Polwan melawan Bandung Bjb Tandamata. Popsivo akan tampil dengan membawa catatan tak terkalahkan. Mereka juga sudah memastikan diri lolos ke final four.

Sedangkan Bandung Bjb, yang merupakan juara bertahan, akan berusaha bangkit setelah terus kalah dalam tiga laga terakhirnya. Mereka akan berusaha meraih kemenangan dan menjaga peluang lolos final four dengan meraih kemenangan di hadapan pendukungnya.

Pertandingan sektor putri hari ini juga akan menampilkan Jakarta Livin Mandiri vs Jakarta Elektrik PLN. Jakarta Livin masih terpuruk di dasar klasemen. Mereka baru mengemas nilai 3 setelah hanya mampu menang sekali dalam 7 laga.

Kondisi Jakarta Elektrik juga tak lebih baik. Mereka terus kalah dalam dua pertandingan terakhirnya dan kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 7, masih tertinggal 3 angka dari tim di zona final four.

Sementara itu, di bagian putra, satu pertandingan yang akan berlangsung adalah Palembang Bank SumselBabel vs Kudus Sukun Badak.

Palembang Bank SumselBabel akan berusaha menjaga tren setelah terus menang dalam lima laga terakhirnya. Mereka ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 16 dari 7 laga, di bawah Jakarta STIN BIN dan Jakarta Lavani yang sama-sama mengemas 19 poin.

Adapun Kudus Sukun Badak tengah merana. Mereka terus kalah dalam empat laga dan kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 3.

Jadwal Proliga 2024, Jumat, 7 Juni:

(Live Moji TV dan Vidio)

14.00 WIB: Putri - Jakarta Livin Mandiri vs Jakarta Elektrik PLN

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung Bjb Tandamata

18.30 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Kudus Sukun Badak.

