Jadwal Final Four Proliga 2024 Putaran Kedua, 11-14 Juli : LaVani dan Jakarta BIN Jaga Momentum

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal final four Proliga 2024 memasuki putaran kedua. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung di GOR Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, akhir pekan ini.

Persaingan berebut tiket grand final masih akan berlangsung menarik. Bagian putri menyajikan persaingan yang lebih ketat.

Pada putaran pertama, Jakarta BIN menjuarai sektor putri. Sedangkan Jakarta LaVani Allo Bank menjadi yang terbaik. Keduanya menghadapi tantangan berbeda untuk bisa lolos ke partai puncak.

Jakarta LavAni tampil sempurna dan selalu menang dalam tiga laga putaran pertama. Mereka kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos grand final Proliga 2024.

LavAni tampil sempurna dengan mengalahkan Jakarta Bhayangkara Presisi (3-0), Jakarta STIN BIN (3-1), dan Palembang Bank SumselBabel (3-0).

Mereka kini memuncaki klasemen dengan nilai sembilan. Posisinya sudah dekat dengan grand finsl karena sudah unggul satu dan dua kemenangan (juga lima dan enam poin) dari Palembang Bank SumselBabel dan Jakarta Bhayangkara presisi.

Di bagian putri, persaingan masih lebih ketat. Jakarta BIN dan Jakarta Elektrik PLN yang ada di dua besar memiliki kemenangan dan nilai sama (dua dan enam). Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Popsivo sudah mengemas satu kemenangan dan tiga poin.

Pada putaran kedua Jakarta BIN akan mengawali kiprah dengan melawan Jakarta Pertamina Enduro. Pada putaran pertama, Jakarta BIN, yang jadi juara, kalah dari Pertamina Enduro. Karena itu laga nanti akan menjadi ajang membalas dendam sekaligus mendekatkan diri ke grand final.

Jadwal Final Four Proliga 2024

(Live Moji TV dan Vidio)

Putaran 2

(11-14 Juli, GOR Jatidiri, Semarang)

Kamis, 11 Juli 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Enduro

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN.

18.30 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN.

Jumat, 12 Juli 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Elektrik PLN

16.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta Bhayangkara Presisi

18.30 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Pertamina Enduro.

Sabtu, 13 Juli 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank SumselBabel

16.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta STIN BIN

18.30 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Elektric PLN.

Minggu, 14 Juli 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN

18.30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank vs Palembang Bank SumselBabel.

Jadwal Grand Final Proliga 2024 akan berlangsung di Indonesia Arena, Indonesia, pada 20 dan 21 Juli.

