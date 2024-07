Jadwal Final Four Proliga 2024 Sabtu 13 Juli: Satu Tiket Grand Final Putra Masih Diperebutkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Final Four Proliga 2024 Putaran Kedua kembali akan hadir pada Sabtu, 13 Juli. Masih ada persaingan untuk memperebutkan satu tiket grand final dari sektor putra.

Di bagian putri, kedua tiket grand final sudah terdistribusi. Jakarta Elektrik PLN dan Jakarta BIN sudah lolos dan berhak untuk berebut gelar juara.

Di bagian putra, baru Jakarta LaVani Allo Bank yang lolos. Satu tiket lain masih akan diperebutkan. Tiga tim masih sama-sama berpeluang lolos.

Palembang Bank SumselBabel saat ini dalam posisi lebih diuntungkan karena sudah 2 kali menang. Jakarta Bhayangkara Presisi dan Jakarta STIN BIN sama-sama baru menang sekali. Namun, dengan dua laga tersisa, perubahan posisi masih mungkin terjadi.

Hari ini, Jakarta Bhayangkara akan melawan Palembang Bank SumselBabel, sedangkan Jakarta LavAni akan menghadapi Jakarta STIN BIN. Di bagian putri, ada laga Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Elektric PLN.

Jadwal Sisa Final Four Proliga 2024 Putaran Kedua

(Live Moji TV dan Vidio)

Sabtu, 13 Juli 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank SumselBabel

16.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank vs Jakarta STIN BIN

18.30 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Elektric PLN.

Minggu, 14 Juli 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN

18.30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank vs Palembang Bank SumselBabel.

Jadwal Grand Final Proliga 2024 akan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, pada 20 dan 21 Juli.

Klasemen Final Four Proliga 2024

Putra

1. Jakarta Lavani: 4 kali main, 4 kali menang, set 12-1, 12 poin

2. Palembang Bank SumselBabel: 4 kali main, 2 kali menang, set 7-9, 5 poin

3. Jakarta Bhayangkara: 4 kali main, 1 kali menang, set 5-10, 4 poin

4. Jakarta STIN BIN: 4 kali main, 1 kali menang, set 6-10, 3 poin.

Putri

1. Jakarta Elektrik: 5 kali main, 4 kali menang, set 12-6, 12 poin.

2. Jakarta BIN: 5 kali main, 3 menang, set 10-6, 9 poin.

3. Jakarta Popsivo: 5 kali main, 2 kali menang, set 8-10, 6 poin

4. Jakarta Pertamina: 5 kali main, 1 kali menang, set 5-13, 3 poin

