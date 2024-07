Jadwal Final Four Proliga 2024 Minggu 14 Juli: Bhayangkara dan Bank SumselBabel Berebut Tiket Final

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Final Four Proliga 2024 akan kembali hadir pada Minggu, 14 Juli. Tiga laga terakhir putaran kedua akan tersaji, menyajikan perebutan satu tiket grand final putra dan juara putaran kedua di sektor sama.

Di bagian putra ini, Jakarta LaVani Allo Bank sudah memastikan diri lolos ke grand final. Mereka mengejar status juara putaran kedua dalam laga terakhirnya, melawan Palembang Bank SumselBabel. Kemenangan akan memastikan mereka kembali jadi juara, seperti pada putaran pertama lalu.

Bank SumselBabel dipastikan akan berjuang mati-matian membendung LaVani. Mereka membutuhkan kemenangan untuk menyegel tiket ke grand final. Tim ini sudah mengemas dua kemenangan dalam lima laga, sama seperti Jakarta Bhayangkara Presisi.

Kedua tim inilah yang akan berebut tiket final, pada hari terakhir putaran kedua ini. Bhayangkara akan menghadapi Jakarta STIN BIN.

Jadwal Final Four Proliga 2024 Putaran Kedua

(Live Moji TV dan Vidio)

Minggu, 14 Juli 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN

18.30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank vs Palembang Bank SumselBabel.

Jadwal Grand Final Proliga 2024 akan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, pada 20 dan 21 Juli.

Klasemen Final Four Proliga 2024

Putra

1. Jakarta Lavani: 5 kali main, 5 kali menang, set 15-1, 15 poin

2. Jakarta Bhayangkara: 5 kali main, 2 kali menang, set 8-10, 7 poin

3. Palembang Bank SumselBabel: 5 kali main, 2 kali menang, set 7-12, 5 poin

4. Jakarta STIN BIN: 5 kali main, 1 kali menang, set 7-13, 3 poin.

Putri

1. Jakarta Elektrik: 6 kali main, 5 kali menang, set 15-6, 15 poin.

2. Jakarta BIN: 5 kali main, 3 menang, set 10-6, 9 poin.

3. Jakarta Popsivo: 5 kali main, 2 kali menang, set 8-10, 6 poin

4. Jakarta Pertamina: 6 kali main, 1 kali menang, set 5-16, 3 poin

