Perjalanan ke Grand Final Proliga 2024 Jakarta Lavani Allo Bank Electric vs Jakarta Bhayangkara Presisi

TEMPO.CO, Jakarta - Partai final sektor putra Proliga 2024 bakal menyajikan duel antara Jakarta LavAni Allo Bank Electric dan Jakarta Bhayangkara Presisi. Pertandingan akan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta pada Minggu, 21 Juli 2024 dan diprediksi bakal mempertajam rivalitas kedua kubu di partai puncak.

Pada Proliga 2022, Bogor LavAni menjadi juara setelah mengatasi perlawanan Surabaya Bhayangkara Samator yang masih dinaungi oleh Kepolisian RI. Rivalitas antara LavAni dengan tim voli putra yang dinaungi kepolisian pun berlanjut ketika keduanya kembali bersua di partai puncak Proliga 2023.

Lagi-lagi, Jakarta LavAni Allo Bank sukses menyabet gelar juara usai menang 3-2 atas Jakarta Bhayangkara Presisi yang merupakan tim voli putra baru bentukan Polri.

Berikut rangkuman perjalanan kedua tim untuk menembus partai puncak Proliga 2024:

Jakarta LavAni Allo Bank Electric

Perjalanan Jakarta LavAni Allo Bank Electric menuju partai final ketiganya secara beruntun dalam kompetisi Proliga bisa dibilang berjalan relatif mulus. Meski begitu, bukan berarti tim bentukan Susilo Bambang Yudhoyono itu bebas hambatan.

Jakarta LavAni sempat menelan kekalahan 0-3 dari Jakarta STIN BIN di putaran pertama. Momen tersebut jadi kali pertama LavAni merasakan kekalahan tiga set langsung sejak menjalani debut di Proliga pada musim 2022. Tim asuhan Nicolas Vives kembali menelan kekalahan saat bersua Palembang Bank SumselBabel dalam laga perdana putaran.

LavAni pun langsung bereaksi dengan merekrut Oreol Camejo Durruthy sebagai pengganti Mohammadreza Beik jelang pekan kelima yang jadi tenggat akhir perubahan komposisi skuad. Sejak saat itu, Jakarta LavAni Allo Bank Electric seperti tak terbendung. Mereka bahkan selalu memenangi lima laga tersisa di musim reguler dengan kemenangan 3-0.

Dio Zulfikri dan kolega pada akhirnya mengakhiri musim reguler sebagai pemuncak klasemen dengan rekor 10 kemenangan dan 31 poin dari 12 laga.

Datang ke final four dengan status juara musim reguler membuat rasa percaya diri skuad LavAni kian meningkat. Tak tanggung-tanggung, Jakarta LavAni Allo Bank Electric sukses menyapu bersih enam laga final four Proliga 2024 dengan kemenangan tiga poin.

Mereka pun berhak mendapat total hadiah sebesar Rp120 juta usai jadi juara putaran pertama dan kedua babak final four.

Berikut catatan pertandingan Jakarta LavAni Allo Bank Electric menuju final Proliga 2024:

Musim Reguler

Putaran I

vs Jakarta Garuda Jaya: 3-0 (25-16, 25-22, 25-20)

vs Palembang Bank SumselBabel: 3-0 (26-24, 25-23, 25-19)

vs Jakarta STIN BIN: 0-3 (22-25, 22-25, 19-25)

vs Jakarta Bhayangkara Presisi: 3-0 (25-23, 25-22, 25-19)

vs Jakarta Pertamina Pertamax: 3-1 (25-18, 22-25, 25-18, 25-18)

vs Kudus Sukun Badak: 3-1 (31-29, 25-23, 25-27, 25-13)

Putaran II

vs Palembang Bank SumselBabel: 2-3 (25-22, 11-25, 17-25, 25-19, 11-15)

vs Jakarta Pertamina Pertamax: 3-0 (25-17, 25-19, 25-21)

vs Kudus Sukun Badak: 3-0 (25-18, 25-20, 25-20)

vs Jakarta Bhayangkara Presisi: 3-0 (25-22, 25-22, 25-23)

vs Jakarta STIN BIN: 3-0 (25-22, 27-25, 25-18)

vs Jakarta Garuda Jaya: 3-0 (25-20, 25-11, 25-20)

Final Four

Putaran I

vs Jakarta Bhayangkara Presisi: 3-0 (25-17, 25-15, 25-20)

vs Jakarta STIN BIN: 3-1 (25-15, 25-21, 21-25, 25-20)

vs Palembang Bank SumselBabel: 3-0 (25-11, 34-32, 25-17)

Putaran II

vs Jakarta Bhayangkara Presisi: 3-0 (25-23, 25-22, 25-16)

vs Jakarta STIN BIN: 3-1 (25-19, 22-25, 25-18, 25-17)

vs Palembang Bank SumselBabel: 3-0 (25-23, 25-23, 25-19)

Berikutnya perjalanan Jakarta Bhayangkara Presisi...