Rekap Hasil Kejuaraan Bola Voli Asia Putra U-20 2024: Indonesia Kalahkan Hong Kong 3-0

TEMPO.CO, Jakarta - Tuan rumah Indonesia meraih kemenangan perdana pada babak penyisihan Grup A Kejuaraan Bola Voli Asia Putra U-20 2024. Tim Merah Putih mengalahkan Hong Kong China dengan skor 3-0 (25-10, 25-21, 25-14) di Jawapos Arena, Surabaya, Jawa Timur, Selasa malam, 23 Juli 2024.

Bertanding di hadapan seribuan suporternya, Farchan Vachrezy dan kawan-kawan tampil ofensif dan menekan sejak menit awal, membuat lawannya kesulitan mengimbangi. Indonesia menang cepat 25-10.

Hong Kong China bangkit memberi perlawanan pada set kedua dengan pertahanan yang lebih solid dan penerimaan bola servis yang lebih baik. Perolehan poin kedua tim cukup ketat hingga 17-17.

Indonesia menemukan momentum untuk menekan lawannya melalui Dawuda Alaihi, Farchan, Darda Mulya, dan Agustino untuk memimpin 21-18. Setelah itu, perolehan angka tuan rumah tidak terkejar dan merebut set kedua dengan skor 25-21.

Memasuki set ketiga, permainan Hong Kong China kembali menurun dan kesulitan menahan serangan pemain tuan rumah yang tetap bermain solid. Indonesia menutup set ketiga dengan skor 25-14 sekaligus memastikan kemenangan 3-0 setelah smes keras Khrisna gagal dibendung pemain Hong Kong China.

Kendati menang, pelatih Timnas Indonesia Li Qiujiang mengatakan belum terlalu puas dengan permainan anak asuhnya karena masih ada kesalahan yang harus dibenahi untuk menghadapi laga berikutnya. "Selain itu, lawan juga tidak terlalu memberikan perlawanan dan kurang memberi tekanan kepada anak-anak," kata dia.

Manajer Timnas Indonesia Loudry Maspaitella juga menyampaikan hal senada bahwa timnya belum mendapatkan ujian yang sesungguhnya karena lawan juga tidak terlalu bagus. “Tetapi kemenangan ini juga penting untuk mengangkat motivasi dan mental para pemain menghadapi laga berikutnya," kata Loudry.

Adapun pelatih Timnas Hong Kong China Lui Chi Lam mengakui tuan rumah Indonesia bermain lebih bagus dan memiliki kekuatan pemain lebih baik dibanding timnya. "Secara keseluruhan kami sudah berusaha memberikan perlawanan, tetapi Indonesia tampil bagus malam ini," kata dia.

Pada pertandingan lainnya di Grup B, juara bertahan Iran tampil perkasa saat mengalahkan China dengan skor 3-0 (29-27, 25-21, 25-18), sementara tim unggulan Jepang yang berlaga di Grup C membekuk Kuwait 3-0 (25-15, 25-14, 25-12).

Berikut hasil lengkap pertandingan babak penyisihan hari pertama:

Grup A

Arab Saudi vs Australia (3-0) 25-23, 28-26, 25-23

Indonesia vs Hong Kong China 25-10, 25-21, 25-14

Grup B

Taiwan vs Qatar (3-0) 25-16, 25-13, 25-20

Iran vs China (3-0) 29-27, 25-21, 25-18

Grup C

Jepang vs Kuwait (3-0) 25-15, 25-14, 25-12

India vs Bangladesh (3-2) 21-25, 21-25, 25-23, 25-15, 15-12

Grup D

Kazakhstan vs Thailand (3-2) 25-23, 19-25, 19-25, 31-29, 15-9

Korea Selatan vs Vietnam (3-0) 25-22, 25-20, 25-17

