Tips Daniel Mananta untuk Pemula yang Ingin Ikuti Ajang Lari Maraton: Jangan Fomo!

TEMPO.CO, Jakarta - Daniel Mananta memberi saran kepada para pemula untuk tidak mengikuti ajang lari hanya karena “fomo” atau takut ketinggalan tren. Presenter ini juga menyarankan pemula untuk tidak langsung memilih kategori full maraton dalam ajang lari.

"Untuk pelari baru, jangan sampe fomo ketika banyak event-event lari. Khususnya full maraton, full maraton it's actually a battle. Itu udah bener-bener kayak sebuah peperangan. Secara mental lu harus siap banget, nggak bisa cuma sekadar iseng-iseng, nggak bisa cuma sekadar fomo gitu," kata Daniel usai konferensi pers Planet Sports Run 2024 di Jakarta, Rabu.

Menurut Daniel, para pemula perlu latihan yang matang selama kurang lebih empat bulan untuk mempersiapkan diri. Sebab, olahraga lari tanpa persiapan dapat berisiko cedera.

"Enggak semua orang bisa menjadi maratoner, and it's okay kalau misalnya ternyata lu bukan salah satu maratoner," ujar Daniel.

"Karena gue udah liat banyak banget yang cedera, banyak yang trauma, banyak yang sampe masuk rumah sakit dan bahkan meninggal dunia karena mereka bener-bener coba banget ikutan maraton dan kurang latihan, apalagi kurang tidur gitu. Jadi untuk maraton sendiri khususnya please, jangan dianggap enteng gitu."

Jika ingin mengikuti ajang lari, Daniel meminta para pemula agar memilih kategori secara bertahap.

"Kalau misalnya ingin ikutan, coba dulu dari 5 km dulu aja, it's okay. Ketika lu capek, lu bisa jalan kok, it's okay. Namanya juga fun walk, fun run, udah lah, coba 5 km dulu aja," kata Daniel.

"Jangan langsung, gue mau jadi maratoner tapi tanpa latihan. Misalnya, oh race-nya minggu depan, gue mau ikutan langsung maraton. Jangan, jangan, please."

Terakhir, Daniel juga berpesan agar para pemula tidak memaksakan diri.

"Jangan malu kalau misalnya lu tidak finis, itu aja sih. Lebih penting finis di race berikutnya, yang di masa akan datang, daripada lu finis sampe mati-matian, sampe malah bisa cedera ya, untuk kesehatan lu juga gitu," ujar Daniel.