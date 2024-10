Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Kedelapan: Ada Persib Bandung vs Persebaya Surabaya, PSIS Semarang vs Persija Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan kedelapan. Sejumlah pertandingan menarik akan tersaji mulai Kamis, 17 Oktober 2024.

Salah satu laga besar pada pekan kedelapan ini adalah Persib Bandung vs Persebaya Surabaya. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Jumat 18 Oktober 2024.

Ini akan menjadi duel tim empat besar klasemen. Kedua tim akan sama-sama ngotot untuk mengejar kemenangan setelah ditahan lawan pada pekan ketujuh lalu.

Persib Bandung, yang merupakan juara bertahan, baru saja ditahan Madura United 2-2 dan kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 13. Adapun Persebaya, yang ditahan Dewa United 0-0, kini menguasai puncak klasemen dengan nilai 17, unggul dua poin dari Borneo FC.

Pertandingan menarik lainnya pada pekan ini adalah PSIS Semarang melawan Persija Jakarta. Duel kedua tim akan berlangsung di Semarang pada Kamis, 17 Oktober 2024.

PSIS Semarang akan berjuang untuk bangkit setelah gagal menang dalam epat laga terakhirnya, termasuk tiga kali kalah. Mereka kini tercecer di posisi ke-14 klasemen dengan nilai 7.

Persija Jakarta juga gagal menang dalam empat pertandingan terakhirnya, termasuk dua kali kalah. Tim Macan Kemayoran ini berada di urutan ke-18 klasemen dengan nilai 9.

Pertandingan lainnya pada pekan ini antara lain PSM Makassar vs Madura United, Arema vs Malut United, Persis Solo vs Borneo FC, Barito Putera vs PSS Sleman, dan Persita Tangerang vs Bali United.

Jadwal Liga 1 Pekan Kedelapan

Kamis, 17 Oktober 2024

15:30 Dewa United vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

19:00 PSIS Semarang vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Jumat, 18 Oktober 2024

15:30 PSBS Biak Numfor vs Semen Padang (Vidio)

15:30 Persib Bandung vs Persebaya Surabaya (Indosiar, Vidio)

19:00 PSM Makassar vs Madura United (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 19 Oktober 2024

15:30 Arema vs Malut United (Indosiar, Vidio)

19:00 Persis Solo vs Borneo (Indosiar, Vidio).

Minggu, 20 Oktober 2024

15:30 Barito Putera vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

19:00 Persita Tangerang vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1



