Jadwal Liga 1 Pekan Kedelapan: Jalani Laga Tandang vs Persita Tangerang, Bali United Main di Kandang Sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - Bali United akan memainkan laga tandang menghadapi Persita Tangerang pada pertandingan Liga 1 Indonesia di kandang sendiri di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, pada Minggu, 20 Oktober 2024.

"Ini jadi situasi yang baik buat kami bisa bermain di Dipta," kata pelatih kepala Bali United Stefano Cugurra Teco di Gianyar, Bali, Selasa.

Bali United bertindak sebagai tim tamu sedangkan Persita sebagai tuan rumah meski berada di Stadion Dipta, yang telah menjadi markas sementara mereka karena Stadion Tangerang sedang direnovasi.

Lokasi main kandang rasa kandang itu bakal menguntungkan tim Serdadu Tridatu.

“Kami tahu Persita belum bisa pakai Stadion di Tangerang karena tahapan renovasi. Beberapa pertandingan mereka juga pernah pakai Stadion Dipta,” kata Teco.

Ricky Fajrin dan kawan-kawan sudah menikmati libur jeda FIFA Match Day pada Oktober 2024. Mereka sudah berlatih Jumat pekan lalu dan dilanjutkan pekan ini.

Teco mengharapkan pemain-pemainnya siap secara mental dalam melakoni agenda rutin latihan dan pertandingan berikutnya.

“Situasi bagus bisa berikan waktu libur buat pemain untuk bisa refresh diri. Saat kembali latihan, mereka bisa kembali fokus mengikuti program latihan tim," kata Teco.

Serdadu Tridatu berencana melakukan rangkaian uji coba untuk mematangkan persiapan tim, namun belum mengungkapkan tim yang menjadi lawan tanding itu.

Bali United untuk sementara menempati peringkat ketiga klasemen liga dengan 14 poin, sedangkan Persita berada pada posisi ketujuh dengan 11 poin.

Jadwal Liga 1 Pekan Kedelapan

Kamis, 17 Oktober 2024

15:30 Dewa United vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

19:00 PSIS Semarang vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Jumat, 18 Oktober 2024

15:30 PSBS Biak Numfor vs Semen Padang (Vidio)

15:30 Persib Bandung vs Persebaya Surabaya (Indosiar, Vidio)

19:00 PSM Makassar vs Madura United (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 19 Oktober 2024

15:30 Arema vs Malut United (Indosiar, Vidio)

19:00 Persis Solo vs Borneo (Indosiar, Vidio).

Minggu, 20 Oktober 2024

15:30 Barito Putera vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

19:00 Persita Tangerang vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1





