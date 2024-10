Jadwal Persib Bandung di Pekan Kedelapan Liga 1: Bojan Hodak Berharap Bisa Tampilkan Kekuatan Penuh vs Persebaya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Persib Bandung pada pekan kedelapan Liga 1 akan menampilkan laga kandang. Mereka akan menjamu Persebaya Surabaya, Jumat, 18 Oktober 2024.

Pelatih Bojan Hodak mengatakan timnya siap tampil dengan kekuatan penuh dalam laga nanti. Kondisi pemain dinyatakan fit, termasuk yang sedang menjalani pemulihan cedera.

Pelatih Persib, Bojan Hodak optimistis, anak asuhnya siap tampil kembali setelah memberikan waktu istirahat. Persib yang harus menjalani jadwal padat dalam satu bulan terakhir, diharapkan bisa kembali bugar setelah jeda kompetisi.

Hodak mengatakan, para pemainnya sudah mendapat libur tiga hari setelah menjalani pertandingan kontra Zhejiang FC di AFC Champions League Two, 3 Oktober 2024 lalu. Persib juga punya waktu cukup panjang untuk persiapan menatap laga pekan ke-8 Liga 1 2024/2025.

“Kami sudah memberikan 3-4 hari libur. Pemain perlu waktu libur karena kami memainkan enam pertandingan dalam 22 hari ditambah perjalanan. Itu tentu melelahkan. Bahkan jika tidak bermain dan hanya duduk di bench, itu juga cukup (melelahkan),” kata Hodak, seperti dikutip laman Persib.

Secara khusus, Hodak berharap, David da Silva, Rezaldi Hehanussa, dan Gustavo Franca bisa fit 100 persen. “Mereka juga harus berlatih. Jadi itu sangat berat. Sekarang saya ingin pemain sepenuhnya memulihkan kondisi, termasuk pemain yang cedera. Jadi ketika bertanding melawan Persebaya, kami bisa turun dengan kekuatan penuh,” kata dia.

Jadwal Liga 1 Pekan Kedelapan

Kamis, 17 Oktober 2024

15:30 Dewa United vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

19:00 PSIS Semarang vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Jumat, 18 Oktober 2024

15:30 PSBS Biak Numfor vs Semen Padang (Vidio)

15:30 Persib Bandung vs Persebaya Surabaya (Indosiar, Vidio)

19:00 PSM Makassar vs Madura United (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 19 Oktober 2024

15:30 Arema vs Malut United (Indosiar, Vidio)

19:00 Persis Solo vs Borneo (Indosiar, Vidio).

Minggu, 20 Oktober 2024

15:30 Barito Putera vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

19:00 Persita Tangerang vs Bali United (Indosiar, Vidio).