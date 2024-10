Hasil Bola Voli Piala Kapolri 2024: Putra Jatim Juara, Putri Kalbar Pertahankan Gelar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bola voli putra Jawa Timur berhasil menjuarai turnamen Piala Kapolri 2024. Mereka menglahkan Jawa Barat dengan skor 3-1 (30-28, 23-25, 28-26, 29-27) pada laga final di GOR Terpadu A. Yani Pontianak, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Kemenangan ini menjadi peningkatan. Pada turnamen yang sama tahun lalu, mereka dikalahkan tuan rumah Kalbar di final.

Laga antara Jatim dan Jabar berlangsung seimbang sejak set pertama. Pada set pertama saja skor berakhir dengan 30-28 untuk kemenangan Jatim. Set kedua giliran Jabar unggul 25-23.

Set ketiga kembali mencapai skor 28-26 kembali untuk keunggulan Rivan Nurmulki dkk. Pada set keempat sebenarnya Jabar mampu menyamakan kedudukan menjadi imbang 2-2.

Pada akhir set keempat, Jabar sudah unggul 24-20. Tetapi Jatim mampu menyusul hingga skor 24-24. Kemudian, skor berimbang hingga akhirnya ditutup Jatim 29-27.

Pelatih Jatim, Iwan Dedi Setiawan, bersyukur dengan keberhasilan tim. "Tertinggal 20-24 di keempat dan kita bisa mengejar sampai bisa menang itu luar biasa," tutur pelatih yang lebih akrab disapa Giso usai laga.

Jatim selain mendapat medali dan piala tetap serta piala bergilir juga menerima hadiah uang pembinaan sebesar Rp 500 juta. Sedangkan Jabar mendapt Rp 350 juta sebagai runner-up.

Selain itu, Jatim juga menerima gelar pemain terbaik (MVP) yang diraih Agil Angga Anggara dan mendaptkan hadiah uang pembinaan sebesar Rp 20 juta. Jatim juga menerima hadiah best libero yang diraih Hendry Ade dan best middle blocker diraih Teddy Oka Syaputra.

Pengharagaan best outside hitter direbut Hayun Muhammad dari Kalsel, best opposite spiker diraih Muhamad Fikri Mustafa Kamal dari Jabar. Dan best setter diraih Jasen Natanael Kilanta dari Jabar. Semua best itu mendapat hadiah uang pembinaan masing-masing sebesar Rp 10 juta.

Selanjutnya: Putri Kalbar pertahankan gelar