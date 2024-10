Jadwal Persib Bandung: Bojan Hodak Siapkan Skema Baru untuk Hadapi Persebaya Surabaya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Persib Bandung pada pekan kedelapan Liga 1 akan menampilkan laga kandang melawan Persebaya Surabaya. Kedua tim akan berhadapan Jumat, 18 Oktober 2024.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mempersiapkan skema baru untuk menghadapi laga ini. Perubahan komposisi harus dibuat karena Marc Klok absen. Selain itu, Hodak ingin mencoba taktik dan strategi baru untuk menghadapi tim asal Surabaya tersebut.

"Ini untuk mencoba (komposisi) pemain baru dan juga hal yang baru mengenai cara bermain melawan Persebaya," kata pelatih asal Kroasia ini.

Beberapa pemain yang masih menjalani pemulihan menunjukan perkembangan. Gustavo Franca dan David da Silva sudah membaik. Hanya Rezaldi Hehanusssa yang masih diragukan tampil.

"Ada beberapa pemain kembali dari cedera, David sudah hampir ada di sana (sembuh), Gustavo juga dan hanya Rezaldi yang belum siap," kata dia.

Persib Bandung, yang merupakan juara bertahan, baru ditahan imbang Madura United 2-2. Mereka menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 13. Persebaya ada di puncak klasemen dengan nilai 17.

Jadwal Liga 1 Pekan Kedelapan

Kamis, 17 Oktober 2024

15:30 Dewa United vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

19:00 PSIS Semarang vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Jumat, 18 Oktober 2024

15:30 PSBS Biak Numfor vs Semen Padang (Vidio)

15:30 Persib Bandung vs Persebaya Surabaya (Indosiar, Vidio)

19:00 PSM Makassar vs Madura United (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 19 Oktober 2024

15:30 Arema vs Malut United (Indosiar, Vidio)

19:00 Persis Solo vs Borneo (Indosiar, Vidio).

Minggu, 20 Oktober 2024

15:30 Barito Putera vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

19:00 Persita Tangerang vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1

