Peta Persaingan Bola Voli V-League Korea Selatan 2024-2025: Jadwal Dimulai Pekan Ini, Megawati Hangestri cs Masuk dalam 3 Tim Unggulan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liga bola voli Korea Selatan (V-League) akan bergulir kembali mulai Sabtu, 19 Oktober 2024. Peta persaingan perebutan gelar juara akan berlangsung menarik, tapi tak jauh berbeda dengan musim lalu.

Hal itu tercermin dari pendapat Komentator KBSN Park Mi-hee dan Komentator SBS Sports Lee Jeong-cheo, yang dikumpulkan Yonhap. Keduanya menyebut tiga tim akan kembali bersaing dalam perebutan gelar juara. Mereka adalah Hillstate, Pink Spiders, dan Red Sparks.

Musim lalu, Hillstate menjadi juara dengan mengalahkan Pink Spiders. Sedangkan Red Sparks, yang diperkuat Megawati Hangestri, kalah di playoff semifinal.

Park Mi-hee menyebut Hillstate mempertahankan tim juaranya. Mereka memperbarui kontrak dengan Moma Basoko dan Wipawi Sitong. Pink Spiders akan kembali dipimpin Kim Yeon-koung, dengan sejumlah penambahan baru. Sedangkan Red Sparks mengontrak kembali Megawati Pertiwi dan merekrut pemain asing Vanya Bukilic.

Ia menyebut GS Caltex dan Pepper Savings Bank juga berpeluang dalam perebutan gelar juara. “GS Caltex diperkuat pemain-pemain muda. Mereka juga mendatangkan pemain asing yang sudah terbukti, Gisele Silva,” kata dia. Jika mereka mampu menjaga performa saat tampil di Kovo CUP 2024, saat mencapai semifinal, mereka berpeluang membuat kejutan. “Mereka mungkin bisa mencapai hasil yang melebihi harapan.”

GS Caltex juga merekrut pemain agen bebas Kang So-hwi dan Han Da-hye. Mereka juga berpisah dengan pelatih Cha Sang-hyun dan menunjuk pelatih baru Lee Young-taek.

Dengan perubahan yang begitu besar, mereka sempat diprediksi akan kesulitan. Namun, GS Caltex tampil apik di luar dugaan dengan melaju ke babak semifinal Kovo Cup.

Mengenai Pepper Savings Bank, pelatih Park Mi-hee, melihat masih memiliki masalah servis dan penerimaan yang tidak stabil. “Namun, mereka akan mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan musim lalu (saat mereka berada di peringkat terakhir).”

Pepper Savings Bank, yang memiliki performa tim terburuk setiap tahun, menunjuk pelatih baru, Jang So-yeon. Mereka juga berhasil merekrut pemain kunci sebagai pilihan keseluruhan pertama baik dalam uji coba pemain asing maupun kuartal Asia, yakni spiker Varvara Jabi (Kroasia) dan middle blocker Zhang Yu (Cina).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Lee Jeong-cheol menilai Hillstate, Pink Spiders, dan Red Sparks akan kembali masuk tiga besar. “Tidak ada tim yang lemah tahun ini,” kata dia. “GS Caltex dan Pepper Savings Bank, yang dianggap sebagai tim lemah, juga memiliki kekuatan.”

Dia melanjutkan, “Pepper Savings Bank melakukan pekerjaan yang baik dalam memperkuat pemain di luar musim, dan karena berada di tingkat terbawah selama beberapa tahun terakhir, saya pikir inilah saatnya untuk naik.”

Lee Jeong-cheol menyebut Expressway dan IBK Industrial Bank, yang merekrut striker tim nasional Kang So-hwi dan Lee So-young, sebagai kuda hitam utama.

V-League diikuti 7 tim. Di babak reguler, setiap tim akan saling bertemu enam kali. Tim juara babak reguler langsung lolos ke babak final. Sedangkan tim urutan kedua dan ketiga bertemu di playoff semifinal.

Jadwal V-League 2024-2025

Sabtu, 19 Oktober 2024: 14:00 Hillstate vs Pink Spiders

Minggu, 20 Oktober 2024: 14:00 Red Sparks vs GS Caltex

Selasa, 22 Oktober 2024: 17:00 Expressway vs Pepper Savings Bank

Rabu, 23 Oktober 2024: 17:00 IBK Altos vs Hillstate.

YNA | YONHAP

Pilihan Editor: Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menpora Dito Ariotedjo Nilai Timnas Indonesia Mulai Berkembang dari Segi Permainan