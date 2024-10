Mengenal Donald Cerrone, Petarung MMA yang Ingin Kembali ke UFC

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Donald Cerrone menyatakan keinginannya untuk kembali bertarung setelah mengumumkan pensiun dari UFC pada Juli 2022. Waktu itu setelah kekalahan di ronde kedua melawan Jim Miller di UFC 276. Keputusannya ini mengikuti ambisinya untuk mencatatkan total 50 penampilan di UFC.

"Saya ingin kembali (ke UFC) dan menjalani dua pertarungan lagi," kata Donald Cerrone seperti dikutip dari Antara.

Mengenal Donald Cerrone

Donald Cerrone lahir di Denver, Colorado pada 29 Maret 1983,. Ia keturunan campuran Irlandia dan Italia.Cerrone dikenal sebagai anak yang bermasalah, sering terlibat perkelahian jalanan, dan bahkan pernah keluar masuk penjara.

Dikutip dari situs web dia, Donald Cerrone, memulai kariernya dalam olahraga bull riding profesional sebelum masuk Mixed Martial Arts (MMA). Namun, setelah lulus dari Air Academy High School, minatnya beralih ke kickboxing. Cerrone cepat beradaptasi dengan seni bela diri ini dan mencatatkan rekor tak terkalahkan sebagai petarung amatir dengan catatan 13-0.

Cerrone melanjutkan karier profesionalnya Muay Thai, mencatatkan rekor 28-0 dengan 18 kemenangan KO di ronde pertama, serta meraih empat gelar kejuaraan kickboxing sebelum beralih ke MMA pada 2006.

Pada 2006, Cerrone memulai karier profesionalnya di MMA. Ia berlatih di gym Freedom Fighters di Commerce City, Colorado, sebelum akhirnya pindah ke sekolah bela diri Greg Jackson’s Submission Fighting Gaidojutsu di Albuquerque, New Mexico. Di sana, ia berlatih bersama petarung-petarung terkenal seperti Jon Jones dan Georges St-Pierre.

Bergabung dengan UFC

Donald Cerrone bergabung dengan Ultimate Fighting Championship (UFC) setelah organisasi ini bergabung dengan World Extreme Cagefighting (WEC) pada 2010. Debutnya di UFC pada Februari 2011, di UFC 126. Ia mengalahkan, Paul Kelly, melalui submission. Pertandingan tersebut langsung membuatnya terkenal, terutama setelah kedua petarung mendapa penghargaan Fight of the Night.

Sepanjang kariernya di UFC, Cerrone, memegang rekor terbanyak dalam hal bonus pascapertarungan di UFC dan WEC, dengan total 18 kali penghargaan Fight of the Night, Performance of the Night, dan Submission-Knockout of the Night. Selain itu, Cerrone juga menjadi salah satu petarung dengan jumlah penampilan terbanyak di UFC. Ia mencatatkan total 48 kali penampilan di UFC dan WEC.

Cerrone juga pernah meraih gelar Best Fighter of the Half-Year dari ESPN pada 2015. ia juga mendapat penghargaan Breakthrough Fighter of the Year pada 2011 dari World MMA Awards.

Kehidupan di Luar Oktagon

Donald Cerrone pernah membintangi serial Netflix berjudul Godless (2017), yang merupakan miniseri dengan latar belakang tahun 1884. Dalam serial tersebut, Cerrone berperan sebagai anggota geng perampok kereta api.

Cerrone juga menjadi bintang di film Puppy Love pada tahun yang sama. Ia berakting dengan Hopper Penn dan Michael Madsen. Film ini bercerita tentang kehidupan yang penuh dengan drama dan hubungan romantis yang rumit. Cerrone biasa menghabiskan waktu luangnya dengan kegiatan seperti wakeboarding, panjat tebing, menyelam, dan mengikuti balapan Nascar

