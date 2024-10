Liga Champions yang Memakai Format Baru Sudah Lewati Pekan Ketiga: Simak Rekap Hasil dan Klasemennya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga Champions 2024-2025, yang memakai format baru, sudah menuntaskan rangkaian laga pekan ketiga. Banyak hasil menarik yang muncul.

Dalam format baru Liga Champions, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 35. Setiap tiap bermain delapan kali, empat di kandang dan empat dalam laga tandang. Tak ada lagi pembagian grup. Semua peserta disatukan dalam satu liga dengan klasemen tunggal.

Delapan tim teratas akan langsung lolos ke babak 16 besar. Tim urutan 9 hingga 24 akan berlaga di babak playoff. Sisanya akan tersingkir.

Pada akhir pekan ketiga, yang berlangsung sejak Selasa hingga Kamis dinihari, 22-24 Oktober 2024, dengan sejumlah klub besar meraih poin penuh. Namun, ada juga yang kalah.

Barcelona sukses meraih kemenangan besar 4-1 atas klub Jerman, Bayern Munchen dalam pertandingan yang berlangsung di Estadi Olimpic Lluis Company pada Kamis.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, skuad Hansi Flick menampilkan performa terbaiknya. Raphinha jadi bintang kemenangan Barcelona dengan membukukan hattrick, dengan satu gol lainnya dicetak Robert Lewandowksi. Bayern Munchen hanya bisa memperkecil kedudukan melalui gol Harry Kane.

Sementara itu pada pertandingan lainnya, Manchester City pesta gol saat menghancurkan Sparta Praha dengan skor 5-0 di Etihad Stadium. Phil Foden membuka keran gol Man City pada menit ke-3. Lalu Erling Haaland mencetak brace menit ke-58 dan 68. John Stones ikut menyumbangkan gol menit ke-64 sebelum Matheus Nunes melengkapi kemenangan Manchester City dengan gol kelima.

Adapun Liverpool dan Inter Milan sama-sama meraih kemenangan tipis. Liverpool berhasil mencuri tiga poin saat bertamu ke markas RB Leipzig dengan skor 1-0. Liverpool berhasil mencetak gol pada menit ke-27 lewat tendangan Darwin Nunez tepat di mulut gawang.

Inter Milan juga bisa membawa pulang tiga poin dari markas Young Boys. Marcus Thuram jadi pahlawan berkat golnya di ujung laga, Inter menang tipis 1-0.

Pada hari sebelumnya, AC Milan, Arsenal dan Real Madrid juga meraih kemenangan. AC Milan mengalahkan Club Brugge 3-1. Dua gol Rossoneri dikemas oleh gelandang Timnas Belanda keturunan Indonesia, Tijani Reijnders dengan satu gol lainnya dicetak oleh Christian Pulisic.

Arsenal menang 1-0 lawan Shakhtar Donetsk di Emirates Stadium berkat gol bunuh diri kiper Dmytro Riznyk.

Real Madrid mengamankan tiga poin saat menjamu Borussia Dortmund dalam laga fase grup Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu dini hari WIB. Los Blancos menang 5-2 setelah tertinggal 0-2 dari Die Borussen.

Rekap Hasil Liga Champions Pekan Ketiga

Hasil Selasa, 22 Oktober 2024

Real Madrid vs Borussia Dortmund 5-2

PSG vs PSV 1-1

Milan vs Club Bruges 3-1

Arsenal vs Shakhtar Donetsk 1-0

AS Monaco vs Crvena zvezda 5-2

Aston Villa vs Bologna 2-0

Girona vs Slovan Bratislava 2-0

Juventus vs Stuttgart 0-1

Sturm Graz vs Sporting 0-2.

Rabu, 23 Oktober 2024

Barcelona vs Bayern Munchen 4-1

Manchester City vs Sparta Praha 5-0

RB Leipzig vs Liverpool 0-1

Young Boys vs Inter Milan 0-1

Atalanta vs Celtic 0-0

Brest vs Bayer Leverkusen 1-1

Atlético Madrid vs Lille 1-3

Benfica vs Feyenoord 1-3

Salzburg vs Dinamo Zagreb 0-2.

Klasemen Liga Champions



