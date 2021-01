Mike Tyson Pamerkan Tim Karantina Impian, Siapa Mereka?

TEMPO.CO, Jakarta - Mike Tyson, 53 tahun, adalah sosok ayah yang dekat dengan anak-anaknya. Dia mempunyai delapan anak, yang beberapa sudah dewasa dan tidak tinggal serumah.

Kedekatan Tyson dengan anak-anaknya terlihat dalam unggahan di akun Instagramnya berupa foto mantan juara kelas berat itu dengan tiga anaknya yang terlihat ceria.

"Quarantine Dream Team #teamtyson," tulis Tyson dalam unggahan Minggu, 19 April 2020. Unggahan itu langsung ditanggapi dua anak Tyson.

"My family," tulis anak laki-lakinya, Amir dan adiknya Miguell.

Tyson juga memberikan dukungan pada bisnis yang dirintis anaknya, seperti ketika ia mempromosikan kaus produk Amir.

"@amir_j_tyson new clothing company Click on @debonair_attire bio and buy a shirt," tulis Tyson.

Kendati dekat dengan anak-anaknya, ia mengaku heran anak perempuannya lebih suka menjalin hubungan dengan pria kulit putih. Ia merasa hal itu karena kesalahannya di masa lalu, yakni sering bertindak kasar. 'Saya tidak memberi contoh yang baik sebagai orang kulit hitam," katanya.

Mike Tyson belum lama ini menyatakan sedang mempersiapkan dr untuk kembali naik ring. Bukan untuk pertandingan pro, tap[i untuk mengumpulkan dana.